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Собянин предложил расширить пропускную систему на всю Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить введенную в столице и Подмосковье пропускную систему на все российские регионы. Такая мера позволит контролировать перемещения граждан, при этом не ограничивая его, заявил градоначальник в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в среду, 22 апреля.

«Я считаю, что ее можно (развернуть — Ред.) не только на близлежащие регионы, но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее», — сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что автоматический контроль перемещений граждан на личном и общественном транспорте действует в столице со среды. К работе по разработке системы он пригласил присоединиться глав других регионов.

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