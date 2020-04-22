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В Москве наличие цифровых пропусков проверили у 70 тыс. пассажиров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Москве наличие цифровых пропусков утром в среду, 22 апреля, проверили у около 70 тыс. пассажиров наземного транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«Мы проводим выборочный контроль на наземных видах транспорта, было проверено около 70 тыс. пассажиров. Без пропусков было около 100 пассажиров. ГКУ «Организатор перевозок» принимает меры административного характера к тем людям, у кого вообще нет пропусков», — рассказал он.

Также он сообщил, что около 500 человек пытались без пропуска пройти в метро, еще у 100 пассажиров пропуск был, однако не была привязана транспортная карта, из-за чего они не смогли пройти.

«Наша система автоматического контроля на станциях метро позволяет в автоматическом режиме видеть, сколько людей приходят без пропуска, и контролировать соблюдение социальной дистанции», — сказал Ликсутов.

При получении пропуска необходимо указывать номер транспортной карты и проверять пропуск перед поездкой, напомнил чиновник.

Ранее в среду сообщалось, что с начала работы автоматизированном системы контроля пропусков в московском метро скоплений людей не обнаружено.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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