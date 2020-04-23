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Власти Свердловской области введут пропускной режим на майские праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти Свердловской области введут пропускной режим на майские праздники из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил журналистам замглавы региона Павел Креков.

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По его словам, технологии пропускного режима прорабатываются, его введут с 1 по 10 мая. Эти дни, уточнил Креков, должны пройти в максимальной изоляции.

«Нужно максимально изолироваться в эти дни, потому что мы вышли на то состояние, когда мы можем пойти на реальный спад», — цитирует чиновника «РИА Новости».

В пятницу на заседании оперативного штаба по профилактике COVID-19 будет обсуждаться, в каком виде будет введена пропускная система. Как добавил замгубернатора, она должна дать наибольшую эффективность.

Накануне в Екатеринбурге задержали сбежавшего из больницы пациента с COVID-19. Пациента направили в инфекционное отделение городской больницы № 40, его жена доставлена в городскую больницу № 6 под наблюдение врачей.

В Свердловской области, по состоянию на 23 апреля, зарегистрирован 271 случай коронавирусной инфекции. 28 человек заболели в последние сутки.

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Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 555 пациентов, выздоровел 4891 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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