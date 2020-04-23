В Воронежской области отметили рост числа вылечившихся от COVID-19

Врачи в Воронежской области за сутки выписали из больницы пять человек, перенесших коронавирусную инфекцию. Общее число выздоровевших составило 35 из 236 заболевших. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщило правительство региона.

«Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области выросло до 35 человек», — цитирует сообщение правительства региона «РИА Новости». Всего в регионе скончались семь пациентов с подтвержденным диагнозом.

13 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев расширил перечень предприятий, которым разрешено работать во время режима самоизоляции.

Открылись парикмахерские и салоны оптики, можно посещать суды, адвокатские и нотариальные конторы, органы дознания и следствия, судебно-экспертные учреждения; разрешена деятельность организаций, оказывающих ритуальные услуги.

По состоянию на утро 23 апреля, в России подтвердились 57 999 случаев заболевания коронавирусом. 4420 человек выздоровели. 513 пациентов скончались.

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