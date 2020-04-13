В Воронежской области разрешили работу парикмахерских на фоне COVID-19

Губернатор Воронежской области Александр Гусев расширил перечень предприятий, которым разрешено работать во время режима самоизоляции. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили на сайте правительства области.

«Открываются парикмахерские и салоны оптики; разрешено посещать суды, адвокатские и нотариальные конторы, органы дознания и следствия, судебно-экспертные учреждения; разрешена деятельность организаций, оказывающих ритуальные услуги», — говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе разрешается перемещение волонтеров для доставки продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся, а также донорство крови.

Изменения вступают в силу с 14 апреля.

При этом режим самоизоляции в области действует до 30 апреля. Отмечается, что сроки могут быть скорректированы в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Число зараженных коронавирусом в регионе за сутки выросло на 11 человек — до 60. Выздоровели 16 человек.

До 1 мая в Московском регионе действует режим самоизоляции. Все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства, за исключением экстренных случаев обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин или выгула домашних животных. Кроме того, с 13 апреля вводятся пропуска для поездок. Аналогичные меры введены и в других регионах.

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились. 148 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.