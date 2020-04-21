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В Екатеринбурге задержали сбежавшего из больницы пациента с COVID-19

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Пациент с подтвержденным коронавирусом в Екатеринбурге сбежал из больницы, сотрудники регионального Роспотребнадзора его задержали и направили в другое медицинское учреждение, сообщает 21 апреля оперативный штаб по Свердловской области.

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«Накануне вечером пожилой пациент с диагнозом COVID-19 самовольно покинул Центральную городскую клиническую больницу №1 и отправился домой. Информация об этом незамедлительно была передана всем службам, пациента нашли сотрудники Роспотребнадзора», — приводит «РИА Новости» заявление оперштаба.

Пациента направили в инфекционное отделение городской больницы №40, его супругу — в городскую больницу №6 под наблюдение врачей.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. При этом 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

Всего с момента начала пандемии в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса во всех 85 регионах, умерли 456 человек.

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18 апреля во время принудительной госпитализации больного с коронавирусом в Екатеринбурге полицейский получил ножевое ранение. Он помогал сотрудникам Роспотребнадзора доставить пациента в медицинское учреждения на машине скорой помощи.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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