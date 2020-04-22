Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок.

«К лету заболеваемость должна уменьшиться, так как коронавирусы боятся солнечного света, соответственно, снизится передача через предметы, вирус будет передаваться только от человека к человеку. Однако по-настоящему мы облегченно вздохнем только тогда, когда большая часть населения планеты проконтактирует с вирусом, при этом 80% не заметят симптомов», — приводит «РИА Новости» слова врача.

Он отметил , что обычно вирус, проходя через популяцию человека, ослабевает и становится менее опасным. Тяжесть заболевания, как правило, зависит от иммунитета человека.

«Есть пограничные случаи, когда генетически иммунитет человека не очень сильный, но если ему помочь, он справится с вирусом. Иммунитет можно усилить правильным питанием, потреблением достаточного количества жидкости, витаминами, например, витамином D, свежим воздухом и солнечным светом», — сказал Оберемок.

Ученый подчеркнул, что сложность создания вакцины заключается в изменчивости коронавируса. Лучшим вариантом, по его мнению, будет использование существующих препаратов, чтобы избежать потерю времени при лицензировании новых лекарств.

Ранее в этот же день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса в мире в настоящее время находится лишь на ранних стадиях, и говорить о преодолении пика по заболеваемости рано.

На прошлой неделе, вирусолог и главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев сообщил, что при оптимистичном сценарии развития ситуации с коронавирусом, эпидемия может закончиться в России уже в июне.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 22 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,58 млн случаев заболевания, умерли более 179 тыс. человек, вылечились — 704 тыс.

В России число зараженных коронавирусом 22 апреля достигло 57 999 человек. С начала эпидемии 513 пациентов скончались, 4420 — выздоровели.

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