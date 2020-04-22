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Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса

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Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
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Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок.

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«К лету заболеваемость должна уменьшиться, так как коронавирусы боятся солнечного света, соответственно, снизится передача через предметы, вирус будет передаваться только от человека к человеку. Однако по-настоящему мы облегченно вздохнем только тогда, когда большая часть населения планеты проконтактирует с вирусом, при этом 80% не заметят симптомов», — приводит «РИА Новости» слова врача.

Он отметил , что обычно вирус, проходя через популяцию человека, ослабевает и становится менее опасным. Тяжесть заболевания, как правило, зависит от иммунитета человека.

«Есть пограничные случаи, когда генетически иммунитет человека не очень сильный, но если ему помочь, он справится с вирусом. Иммунитет можно усилить правильным питанием, потреблением достаточного количества жидкости, витаминами, например, витамином D, свежим воздухом и солнечным светом», — сказал Оберемок.

Ученый подчеркнул, что сложность создания вакцины заключается в изменчивости коронавируса. Лучшим вариантом, по его мнению, будет использование существующих препаратов, чтобы избежать потерю времени при лицензировании новых лекарств.

Ранее в этот же день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса в мире в настоящее время находится лишь на ранних стадиях, и говорить о преодолении пика по заболеваемости рано.

На прошлой неделе, вирусолог и главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев сообщил, что при оптимистичном сценарии развития ситуации с коронавирусом, эпидемия может закончиться в России уже в июне.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 22 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,58 млн случаев заболевания, умерли более 179 тыс. человек, вылечились — 704 тыс.

В России число зараженных коронавирусом 22 апреля достигло 57 999 человек. С начала эпидемии 513 пациентов скончались, 4420 — выздоровели.

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