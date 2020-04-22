За сутки 5236 человек в России заразились коронавирусом

В России за прошедшие сутки 5236 человек заразились коронавирусом. Об этом 22 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Москве — 2548.

Общее количество заболевших в России составляет 57 999. Выздоровели 4420 пациентов, из них 547 за последние сутки.

Ранее в среду стало известно о 16 новых случаях заражения коронавирусом в Новосибирской области. Среди заболевших один ребенок.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 22 апреля, в мире зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, 177,7 тыс. пациентов умерли, 695,3 тыс. человек выздоровели.

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