В ВОЗ заявили о преждевременности прогнозов о пике коронавируса

Пандемия коронавируса в мире в настоящее время находится лишь на ранних стадиях, поэтому говорить о преодолении пика по заболеваемости пока рано. Об этом в среду, 22 апреля, рассказала «РИА Новости» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«В целом мир всё еще находится на ранних стадиях пандемии. Пока нельзя делать прогнозы относительно того, когда вспышка в каждой конкретной стране достигнет максимума и где и когда можно ожидать последующих волн. Сейчас необходимо сосредоточиться на сокращении передачи вируса и спасении жизней», ― заявила она агентству.

Также Вуйнович подчеркнула, что ни одна математическая модель или прогноз не сможет дать ответы на все вопросы о пандемии.

Ранее в этот день глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что Россия приблизилась к пику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он добавил, что достижение плато позволит оценить необходимое количество коек для пациентов, а также прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. При этом глава РАН подчеркнул, что успешное подавление коронавируса будет зависеть от регионов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно последним данным Worldometer, на планете зарегистрировано свыше 2,57 млн случаев заболевания, умерли более 178 тыс. человек, вылечились — 701 тыс. По состоянию на 22 апреля, в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 413 пациентов, выздоровели ― 4420.

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