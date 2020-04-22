РАН заявила о приближении к пику коронавируса в России

Россия приблизилась к пику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 22 апреля, заявил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Вопрос заключается уже в том, как нам дальше, после достижения пика и выхода на плато организовать достаточно быстрый спад заболеваемости. По опыту других стран мы видим, что существуют очень серьезные «хвосты» в пандемии, и опыт, в частности, Южной Кореи, где практически без достижения плато быстро сумели пойти вниз (по заболеваемости), или Китая тут может быть очень интересен и важен для нас», — приводит его слова ТАСС.

Сергеев добавил, что достижение плато позволит оценить необходимое количество коек для пациентов, а также прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Он подчеркнул, что успешное подавление коронавируса будет зависеть от регионов.

«При сдерживании в Москве может быть существенный рост в регионах, и это надо учитывать», — добавил Сергеев.

Ранее в среду в Москве зафиксировали прекращение ежедневного роста количества заразившихся коронавирусом.

По состоянию на 22 апреля в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 513 пациентов, выздоровели ― 4420. За последние сутки в стране зафиксировано 5236, большинство из них в Москве.

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