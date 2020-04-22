Контора пашет: много ли завещаний составляют в разгар пандемии

Министерство юстиции предложило наделить нотариусов и адвокатов особым статусом на случай жесткого карантина. 21 апреля власти Москвы разрешили продолжить деятельность нотариата, адвокаты также осуществляют юридическую помощь в отдельных случаях. Ведь люди рождаются, умирают, совершают проступки и преступления даже в условиях пандемии. С чем сталкиваются сегодня юристы и какие последствия в области права прогнозируют специалисты после отмены ограничений — в материале «Известий».

Делишки и дела

Большинство судебных процессов на сегодняшний день приостановлено — в первую очередь это относится к гражданским и арбитражным делам.

Согласно обзору по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства в условиях пандемии, утвержденному 21 апреля Верховным судом, текущие условия подпадают под положения закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Напомним, в большинстве регионов страны введен режим повышенной готовности.

площадка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В этой ситуации в связи с появлением ряда ограничений для граждан (на передвижение, нахождение в общественных местах и т.п.) появилось веское основание для переноса судебных разбирательств, не относящихся к категории безотлагательных дел», — объясняет «Известиям» адвокат коллегии «Трунов, Айвар и партнеры» Кира Воронкова. Перечень таких дел, впрочем, довольно широк и не ограничен — речь идет о ситуациях, связанных со срочным оказанием медпомощи, защитой основополагающих и жизненно важных прав и свобод граждан с учетом конкретных обстоятельств, а также об иных спорах, где промедление может привести к необратимым последствиям для участника судопроизводства. Например, таким можем быть сочтено дело о лишении родительских прав, когда существует реальная опасность для ребенка.

«За судом также остается право приостановить производство по делу, которое не относится к категории безотлагательного, если участники не могут присутствовать в судебном заседании из-за ограничительных мер в связи с пандемией» , — уточняет адвокат Воронкова.

право Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С уголовным судопроизводством ситуация иная.

«В 99% случаев эта категория дел не подлежит отложению. Суды, а, соответственно, и адвокаты работают по уголовным делам» , — говорит «Известиям» адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Члены коллегий адвокатов имеют возможность свободно передвигаться по городу для обеспечения права граждан на защиту.

«У адвокатов имеется возможность посещать своих доверителей в следственных изоляторах, при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер» , — говорит Алексей Гавришев. С его слов, общение происходит через стекло, в специальных костюмах, масках и перчатках.

Вопрос о возможности встреч содержащихся в СИЗО граждан со своими защитниками уже поднимался этой весной, так как в некоторых регионах адвокатам отказывали в доступе. В отдельных учреждениях запрет, впрочем, был обусловлен карантином.

По словам адвоката Максима Блинова, к безотлагательному производству, как правило, относится избрание меры пресечения.

сизо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Здесь суду важно соблюсти процессуальные сроки, их нарушение может повлечь незаконное лишение свободы человека или же, напротив, привести к необоснованному уходу от ответственности в связи с истечением срока давности преступления. Рассматриваются и сами уголовные дела, но в закрытом режиме. Безотлагательно рассматриваются и дела об административных правонарушениях, опять же по причине того, что проступок имеет свой срок давности» , — рассказывает Блинов.

«С гражданскими исками всё проще. Процессуальные сроки не страдают — судебные канцелярии работают, принимают документы по почте», — объясняет Блинов.

Встать, суд идет

Не по всем уголовным делам подсудимые содержатся под стражей. Суды продолжают выносить приговоры и по делам средней и небольшой тяжести.

«Процедура стандартная. Человек получает повестку, приходит в суд, обязательно в маске и перчатках. В зале суда присутствуют только адвокат, прокурор, судья, подсудимый и сопровождающие его приставы», — говорит адвокат Блинов.

Следственные действия проводятся, как и прежде, в подразделениях следствия.

суд Судьи Верховного суда проводят первое в России онлайн-заседание Фото: РИА Новости/Пресс-служба Верховного суда

«Начальник столичного полицейского главка издал приказ о присутствии на таких мероприятиях в масках и перчатках. Хоть на нас приказ и не распространяется, но мы, адвокаты, разумеется, входим в положение и соблюдаем эти требования» , — говорит юрист.

По его словам, сейчас активно используется видеоконференцсвязь для общения адвоката с арестованным клиентом, чтобы снизить риск заражения вирусом.

«Оборудование, по которому идет соединение, — ведомственное, поэтому не все адвокаты готовы обсуждать детали дела со своими клиентами таким образом», — поясняет Блинов. По его словам, защитники в этих условиях пытаются отложить следственные мероприятия до нормализации эпидемиологической ситуации.

«Мы опасаемся утечки наших данных. А такая вероятность существует. Защитник и обвиняемый должны общаться с глазу на глаз в закрытом кабинете» , — считает адвокат.

Трудные времена

По словам Блинова, сейчас адвокатское сообщество переживает не лучшие времена.

«Люди реже обращаются за квалифицированной помощью. Ищут, где дешевле, что далеко не всегда оправданно. В принципе цены на услуги адвокатов, по моим ощущениям, значительно упали. Недобросовестные юристы опускают планку еще ниже. Многие граждане не всегда понимают разницу между обычным юристом и адвокатом, сдавшим госэкзамен. Мне в последнее время несколько раз приходилось в судах защищать интересы пострадавших от таких самопровозглашенных «адвокатов» , — говорит Блинов.

адвокат Фото: Depositphotos

Разбирательства по уголовным делам, которые уже были начаты в судах, затягиваются, говорит адвокат Дмитрий Субботин.

«Я участвую уголовном деле о предполагаемом групповом умышленном причинении тяжких телесных повреждений, судебные заседания по нему начались до введения режима повышенной готовности. Судья обратилась к защитникам с вопросом, готовы ли мы продолжать в таких условиях разбирательство. Сейчас идет допрос свидетелей обвинения — судьбоносная часть дела. Каким образом будут проходить эти допросы? Не думаю, что другие защитники согласятся на какие-то эксперименты на этой стадии» , — привел пример из практики Субботин.

На безопасном расстоянии

Масса трудностей у людей возникает в связи с различными обязательствами, которые карантин не отменял, например с оплатой по кредитному договору, возвратом долга. А еще с другими юридически значимыми событиями — прежде всего с рождениями и смертями. Такие ситуации всегда порождают юридические последствия, требующие неотложного оформления. Речь в первую очередь о нотариальных услугах. В Федеральной нотариальной палате «Известиям» сообщили, что в период ограничительных мер нотариат как один из важнейших регуляторов гражданского оборота делает всё возможное, чтобы и частные лица, и бизнес имели возможность решить безотлагательные юридические вопросы. Хотя работа нотариусов сегодня, конечно, отличаются от работы в обычные дни.

нотариус Фото: РИА Новости/Максим Блинов

«Руководством ФНП организовало по всей стране работу «дежурных нотариальных контор». Например, в столице в дежурном режиме принимают граждан около 360 нотариальных контор, что позволяет обеспечить всех жителей Москвы возможностью получить правовую помощь» , — сообщила член комиссии ФНП по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями, нотариус Москвы Екатерина Лексакова.

Информацию о дежурных нотариальных конторах можно получить на сайтах нотариальных палат субъектов РФ, пояснила она.

Все конторы работают с соблюдением повышенных мер безопасности и санитарной гигиены: используются дезинфицирующие средства, обрабатываются поверхности и дверные ручки после каждого клиента, проветриваются помещения, говорит представитель ФНП.

«Сотрудники работают в защитных масках, перчатках, строго соблюдают социальную дистанцию. Прием ведется по предварительной записи, что позволяет избежать скопления посетителей и дает возможность провести полноценную санитарную обработку между клиентами» , — говорит Екатерина Лексакова.

Кому оставить всё

Можно направить нотариусу документы по электронной почте, чтобы он заранее подготовил проект договора купли-продажи, напоминают в организации. С помощью Единой информационной системы нотариата он получит необходимые сведения в электронном виде и проверит их, а также проведет правовую экспертизу заключаемой сделки. Но для заключения договора, если речь идет о купле-продаже недвижимости, продавец и покупатель должны лично явится к нотариусу. Таким образом, например, сделка сводится к одному визиту в нотариальную контору, что минимизирует риск заражения коронавирусом.

колл Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Помимо института дежурных нотариальных контор организована «горячая линия» правовой помощи для консультации граждан по любому вопросу, входящему в профессиональную компетенцию нотариуса. Линия работает в будние дни с 9 до 18 часов для всех часовых поясов России, что, с учетом размеров нашей страны, почти круглосуточно», — сообщила представитель ФНП.

В сообществе нотариусов наблюдают незначительный рост количества обращений за составлением завещаний.