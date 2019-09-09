Закон не писарь: нужен ли нотариус при сделках с недвижимостью

В начале сентября в Петербурге вынесли приговор нотариусу — он помогал мошенникам заполучать квартиры умерших горожан. Преступник, пользуясь служебным положением, незаконно принимал и выдавал свидетельства о праве на наследование. На нотариусов жалуются часто, особенно когда речь идет о сделках с недвижимостью. Далеко не все знают, что без них можно обойтись. О том, в каких случаях не стоит обращаться к специально уполномоченным лицам, — в материале «Известий».

Жалобы, жалобы

5 сентября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик решили договориться о сотрудничестве. Соглашение, по их мнению, должно помочь обеспечить защиту прав и свобод граждан, а также выявлять и устранять нарушения.

«К нам поступает большое количество обращений с претензиями в адрес нотариусов и уполномоченных, но получив площадку для обмена информацией и проведения совместных мероприятий, сегодня мы сможем развивать совместную деятельность в области законодательства и правоприменительной практики», — объяснила Москалькова.

Жалоб много, но как именно поможет соглашение и поможет ли вообще, пока неясно. Нотариальное дело в России давно стало элитным и закрытым бизнес-клубом, от контроля которого власти фактически самоустранились. Во многих городах государственных нотариусов нет вообще — только частные. Закон позволяет им взимать плату за дополнительные услуги, а тарифы на них устанавливаются внутри профессионального сообщества. Цены для обычных граждан часто становятся неподъемными, а деваться некуда, потому что многие действия без нотариуса осуществить невозможно.

Хотя нотариусы действуют от лица государства, они не обязаны декларировать доходы. В таких условиях нотариальное дело в России стало одной из самых коррумпированных и криминализированных сфер деятельности, и это признают сами профессионалы. В СМИ постоянно появляются новости об участии нотариусов в рейдерских захватах и сговоре с «черными риелторами». С профессиональной юридической подготовкой им проще защитить себя перед судом, чем обычным гражданам. Сегодня участие нотариуса в сделках не гарантия того, что всё пройдет гладко.

Альтернативы

Чаще всего недобросовестные нотариусы стремятся заработать на сделках с недвижимостью, но не во всех случаях их посредничество необходимо. Сейчас нотариальное удостоверение обязательно при составлении договора ренты, соглашении о разделе имущества, нажитого в браке, решении вопросов наследования, а также при заключении сделок с жильем, которое принадлежит несовершеннолетнему.

Рекомендуют обращаться к нотариусу и при заключении договоров купли-продажи квартир, но это дело добровольное. По идее уполномоченное лицо при этом отвечает за имущество и должно защищать интересы клиента, но в реальности нотариусов редко наказывают за обман.

Есть и альтернатива — использование при заключении договоров о купле-продаже цифровых технологий. Это позволяет обеспечить прозрачность сделок и исключить человеческий фактор.

Зарегистрировать право собственности онлайн можно, к примеру, на сайте Росреестра. Для этого необходимо загрузить сканы паспортов всех участников сделки, договора купли-продажи или ипотечного соглашения, а также выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Клиенту понадобится оплатить госпошлину в размере 2 тыс. рублей. Документ о праве собственности отправят на электронную почту. Его можно получить и в бумажном виде в МФЦ, если потребуется.

В данном случае речь идет только о регистрации. Некоторые организации предлагают полное сопровождение сделки в режиме онлайн. Такой сервис есть, к примеру, у Сбербанка — «ДомКлик». Он позволяет подготовиться к заключению соглашения удаленно, а затем приехать в офис только на подписание документов.

Объект недвижимости можно выбрать на «ДомКлик» или на другом сайте. Договор купли-продажи и необходимые документы подготавливаются автоматически. Затем клиент записывается на проведение сделки, договаривается о времени с менеджером и приходит в банк на подпись. Специалист при этом сопровождает сделку вплоть до передачи ключей.

Участники сделки могут общаться с менеджером в чате, процесс общения виден всем, но персональные данные находятся под защитой. Сервис работает бесплатно. Оплачиваются только услуги электронной регистрации и безопасных расчетов. Продавец может получить деньги сразу после оформления собственности.

На электронную регистрацию сделок с недвижимостью — пока только ипотечных — перешел и банк ВТБ. Это значительно сокращает для клиентов процедуру оформления. При этом финансовая организация предлагает сама создать электронную цифровую подпись и отправить все документы в Росреестр.

Такой электронный документооборот упрощает жизнь всем участникам процесса, а нотариусов может лишить хлеба. Но он позволяет максимально защитить интересы сторон.

Договоры онлайн тоже нуждаются в контроле и регулировании. В последнее время в СМИ появлялись новости об участившихся случаях мошенничества с электронной подписью (ЭП). Немало граждан лишись жилья из-за того, что аферисты создали их ЭП в сговоре с сотрудниками удостоверяющих центров. С 13 августа вступил в силу закон, который запрещает использовать цифровую подпись без письменного согласия владельца. Проводить сделки с ЭП стало безопаснее.

Кроме того, крупные финансовые организации сегодня проявляют всё больший интерес к технологии блокчейн. Система информационных блоков, хранящихся на разных сервисах и у разных людей, позволяет обеспечивать целостность и достоверность данных. Это в первую очередь полезно для организации взаимодействия между субъектами, не доверяющими друг другу. Сейчас банки, биржи, платежные системы и компании в России и в мире только присматриваются к технологии, но уже проводят первые эксперименты по ее использованию.