Нотариусам создадут архивы

Нотариальные документы будут отправлять в централизованные архивы. Соответствующие поправки в законодательство готовит Минюст. Сейчас нотариусы решают вопрос хранения бумаг самостоятельно, поэтому их бывает трудно найти. Такая проблема нередко возникает, например, во время судебных разбирательств. Порой же документы попросту теряются, говорят эксперты.

Минюст планирует внести изменения в закон «Об архивном деле в РФ», чтобы повысить сохранность нотариальных документов, сообщили «Известиям» в ведомстве. Предполагается хранить их в нотариальной палате каждого субъекта РФ. Это облегчит поиск и восстановление бумаг, снизит вероятность утраты и уничтожения нотариальных архивов. Кроме того, будет снижена нагрузка на суды, так как сократится количество дел «об установлении фактов, имеющих юридическое значение».

Согласно плану законопроектной деятельности правительства РФ, в мае проект Минюста должен быть направлен в кабмин, в октябре — внесен в Госдуму.

По действующей редакции закона «Об архивном деле в РФ» временное хранение записей нотариальных действий составляет 75 лет. После этого они направляются в государственные или муниципальные архивы.

Изменения позволят более эффективно подходить к работе с архивными документами, заявили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Сейчас архив хранится у нотариусов. Подобная практика не всегда удобна, и также возлагает обременения на нотариусов. Предложенное Минюстом решение достаточно правильно и разумно, полагают в ФНП. Речь идет об удобстве как для граждан, которым нужно получить какие-либо бумаги или сведения (например, о недвижимости), так и для нотариусов и нотариальных палат, что позволит им формировать единые архивы данных.

Уголовные дела хранятся в архивах судов со строгим учетом, что практически исключает их утрату и уничтожение, рассказал «Известиям» адвокат Евгений Черноусов. А если говорить о нотариальных делах, то условия их хранения сильно отстают: могут отсутствовать дубликаты, электронные копии. Предложения по централизации возникли неслучайно, бывали ситуации, когда нужные документы попросту терялись, заявил эксперт. В некоторых делах нотариальные документы очень важны, например, при спорах о недвижимости. И если подобные записи будут храниться надежно, это упростит судебные процессы, добавил Евгений Черноусов. Нередки случаи, когда на запрос о получении нотариального документа не поступает никакого ответа или сроки его получения попросту затягиваются, добавил он.

Как ранее писали «Известия», нотариусов могут обязать отправлять документы на регистрацию недвижимости в Росреестр, если они удостоверяют сделку купли-продажи или оформляют наследство.