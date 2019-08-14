Узнать по почерку: в России ограничили дистанционную продажу квартир

В России вступил в силу закон, ограничивающий использование электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью. Цель документа — пресечь многочисленные случаи мошенничества при дистанционной продаже квартир. По данным экспертов, только за минувший год жертвами афер с использованием ЭЦП стало в три раза больше людей, чем годом ранее. Ростом таких преступлений обеспокоились в Минкомсвязи и Госдуме. Злоумышленникам удавалось подделывать электронные подписи, при этом владельцы жилья даже не подозревали, что имущество им уже не принадлежало. Что изменится с принятием нового документа — разбирались «Известия».

Только по отметке

По новому закону проводить дистанционные сделки с недвижимостью можно будет лишь в том случае, если собственник заранее в письменной форме уведомил Росреестр о возможности дистанционной подачи документов. Без разрешения владельца недвижимости проделать такую операцию станет невозможно.

«Если гражданин допускает проведение сделок с его недвижимостью в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, то он об этом отдельно должен подать заявление в Росреестр в бумажной форме. При отсутствии такого заявления от собственника государственная регистрация перехода прав на основании электронного пакета документов будет невозможна», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Закон направлен на защиту граждан от мошенничества в сфере недвижимости при помощи электронной подписи и исключение случаев, когда аферистам удается подавать документы на регистрацию права на имущество с использование поддельной цифровой подписи. Если собственник даст согласие на проведение сделки в таком виде, то в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) появится специальная отметка о возможности использования электронной подписи. При этом снять уже существующую отметку можно в любое время, достаточно только обратиться в Росреестр.

С 2013 года каждый гражданин имел возможность подать заявление о том, чтобы сделки с его недвижимостью могли вестись только в присутствии собственника. За период с января 2014 года по апрель 2019 Росреестр получил около 550 тыс. подобных заявлений.

Но в новых правилах использования электронной подписи есть исключения: отметка не нужна, если электронная подпись была выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, если сделка проводится с участием нотариуса и органов власти, взаимодействующих со структурами Росреестра в электронном виде.

«Не требуется также специального заявления от собственника, если электронный пакет документов на регистрацию сделок с его недвижимостью подает в Росреестр кредитная организация», —говорится в заявлении ведомства.

Работа под присмотром

По мнению автора законопроекта, председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, даже усиленная электронная подпись в настоящий момент не может быть стопроцентной гарантией безопасности.

«На практике применение такого способа идентификации, как усиленная квалифицированная электронная подпись, не защищено от риска получения ключа проверки электронной подписи неуправомоченным лицом. В последнее время выявились новые мошеннические схемы завладения чужой недвижимостью — путем получения незаконного доступа к ключу проверки электронной подписи и последующей подачи в Росреестр соответствующего заявления от имени собственника в электронной форме», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму 11 июня.

Вместе с тем, по мнению законотворцев, даже отметка о невозможности осуществления регистрации без личного присутствия не защищает в полной мере, поскольку предполагает невозможность осуществления сделки на основании доверенности.

В дальнейшем законодатели планируют ужесточить контроль за центрами оформления электронных подписей, чтобы исключить возможность подлога и незаконных действий со стороны сотрудников МФЦ. Злоупотребления с использованием электронной подписи возможны не только при проведении сделок с недвижимостью, но и при получении кредитов, переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой.

«Правительство подготовило законопроект по наведению порядка с удостоверяющими центрами. Их будет меньше, будут очень жесткие требования, в том числе к капиталу таких удостоверяющих центров. Им будет что терять, если они что-то нарушат. Ну и наши силовые структуры будут более серьезно подключены к этому вопросу по контролю за электронной подписью и правильному использованию», — рассказал «Известиями» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Просто о сложном

В большинстве случаев вступивший в силу закон обезопасит граждан от мошеннических действий с принадлежащей им недвижимостью, уверена преподаватель юридического факультета МГИМО, адвокат Виктория Данильченко. Однако в ряде случаев закон оставляет возможность для проведения сделок в электронном виде без специальной отметки в ЕГРН.

«Это касается случаев, когда электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, если сделки совершаются с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде. Вот здесь, теоретически, остается поле для маневра мошенников, которые могут подделать документы. Не исключено, что в том же МФЦ сотрудники могут совершить ошибку при идентификации личности или выдать мошеннику ЭПЦ по поддельным документам. То есть, конечно, на 100% закон навряд ли сможет защитить граждан от мошенничества. Но то, что он создаст мошенникам дополнительные трудности, — это однозначно. В данной ситуации, хочется обратиться к опыту западных стран, где, несмотря на широкое распространение ЭПЦ, в абсолютном большинстве случаем все сделки совершаются только лично», — отметила в беседе с «Известиями» Данильченко.

Подпись_3 Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Простая электронная подпись при соблюдении всех правил по ее применению признается аналогом собственноручной подписи и придает электронному документу юридическую силу, поясняет юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова. С октября 2019 года вступают в силу изменения в Гражданском кодексе, согласно которым подпись будет признаваться действительной, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю.

«Равнозначность простой ЭП и собственноручной подписи признается, например, при оформлении запроса на предоставление государственных (муниципальных) услуг. Но есть случаи, когда простая ЭП не признается эквивалентом собственноручной подписи, заверенной печатью. Им может быть только усиленная ЭП», — отмечает Широкова.

Простую электронную подпись нельзя применять при подписании документов, составляющих государственную тайну, оформлении векселей, подаче заявления в арбитражный суд.

«Кроме того, не допускается ситуация, когда одна сторона подписывает электронный первичный учетный документ электронной подписью, а другая — собственноручной. На сегодняшний день действуют большое количество центров сертификации, многие из которых предлагают быструю процедуру оформления цифровой подписи без личного посещения офиса. Достаточно прислать сканы паспорта через интернет. Этим как раз и пользуются злоумышленники, имеющие доступ к персональным данным граждан», — поясняет юрист.

По ее словам, изменения в законе, с одной стороны, облегчат процедуру оформления сделок. Но, с другой стороны, не исключат всех случаев злоупотребления и оформления ЭП в мошеннических целях.

До вступления нового закона в силу Росреестр рекомендовал гражданам принести заявление о невозможности проведения сделок с их недвижимостью без личного участия. После этого в профиль вносилась отметка, а заявление с просьбой зарегистрировать недвижимость на другого человека могли возвратить без рассмотрения. Причем наличие на руках у нового владельца нотариально заверенной доверенности в данном случае не влияло на исход.