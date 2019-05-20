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Эксперты оценили предложение против мошенничеств с использованием электронной подписи

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Усиление контроля за удостоверяющими центрами, которые выдают электронные подписи, является полезной мерой по предотвращению мошеннических сделок с недвижимостью, вместе с тем решение для безопасной регистрации купли-продажи жилья с использованием электронных сервисов уже существует. Так в Федеральной нотариальной палате (ФНП) прокомментировали инициативу управления Росреестра по Москве.

17 мая в управлении Росреестра по Москве сообщили ТАСС о необходимости усиления контроля за удостоверяющими центрами, выдающими электронные подписи, которых на конец апреля 2019 года, по данным Минкомсвязи, насчитывалось 492.

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Поводом для предложения ведомства стал инцидент, когда квартира была якобы подарена москвичом человеку из другого региона с использованием электронной подписи. Документы для передачи прав на жилье были направлены в Росреестр в электронном виде, при этом сам собственник жилья электронную подпись не получал — от его лица ее получили мошенники.

В ФНП отметили, что права пользователей инновационных сервисов действительно необходимо защищать, подчеркнув, что защита от таких проблем уже существует: нотариус обеспечивает проверку соответствия реальной воли человека, убеждается в понимании им юридических последствий сделки.

«В эпоху цифровизации нотариальное сообщество позаботилось о дополнительных мерах защиты документов «в цифре». Удостоверяя электронный документ, нотариус делает это своей усиленной квалифицированной электронной подписью. Документ направляется в государственные реестры, выдается человеку на специальном носителе или пересылается по безопасным каналам на его почту, и он также хранится в Единой информационной системе нотариата, что исключает его подделку», — отметили в организации.

В ФНП добавили, что нотариат готовится к дистанционному удостоверению сделок, которые также будут полностью гарантировать защиту прав их участников.

В январе сообщалось, что в России планируют массово перевести заключение сделок с недвижимостью в режим онлайн. Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития. Документ уточняет форму онлайн-сделок покупки или дарения недвижимости и вводит требование об усиленной электронной подписи сторон.

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