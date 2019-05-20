Эксперты оценили предложение против мошенничеств с использованием электронной подписи

Усиление контроля за удостоверяющими центрами, которые выдают электронные подписи, является полезной мерой по предотвращению мошеннических сделок с недвижимостью, вместе с тем решение для безопасной регистрации купли-продажи жилья с использованием электронных сервисов уже существует. Так в Федеральной нотариальной палате (ФНП) прокомментировали инициативу управления Росреестра по Москве.

17 мая в управлении Росреестра по Москве сообщили ТАСС о необходимости усиления контроля за удостоверяющими центрами, выдающими электронные подписи, которых на конец апреля 2019 года, по данным Минкомсвязи, насчитывалось 492.

Поводом для предложения ведомства стал инцидент, когда квартира была якобы подарена москвичом человеку из другого региона с использованием электронной подписи. Документы для передачи прав на жилье были направлены в Росреестр в электронном виде, при этом сам собственник жилья электронную подпись не получал — от его лица ее получили мошенники.

В ФНП отметили, что права пользователей инновационных сервисов действительно необходимо защищать, подчеркнув, что защита от таких проблем уже существует: нотариус обеспечивает проверку соответствия реальной воли человека, убеждается в понимании им юридических последствий сделки.

«В эпоху цифровизации нотариальное сообщество позаботилось о дополнительных мерах защиты документов «в цифре». Удостоверяя электронный документ, нотариус делает это своей усиленной квалифицированной электронной подписью. Документ направляется в государственные реестры, выдается человеку на специальном носителе или пересылается по безопасным каналам на его почту, и он также хранится в Единой информационной системе нотариата, что исключает его подделку», — отметили в организации.

В ФНП добавили, что нотариат готовится к дистанционному удостоверению сделок, которые также будут полностью гарантировать защиту прав их участников.

В январе сообщалось, что в России планируют массово перевести заключение сделок с недвижимостью в режим онлайн. Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития. Документ уточняет форму онлайн-сделок покупки или дарения недвижимости и вводит требование об усиленной электронной подписи сторон.