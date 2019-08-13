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В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи вступили в силу в России с 13 августа. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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«Теперь собственник должен предварительно разрешить подобные операции, подав соответствующее заявление в любом центре госуслуг «Мои документы», — указано в сообщении.

Уточняется, что обратиться в «Мои документы» может только правообладатель, его законный представитель или представитель, действующий на основании нотариально удостоверенной доверенности.

2 августа президент России Владимир Путин подписал закон о правилах для электронной подписи при сделках с недвижимостью, призванный защитить граждан от мошеннических действий. Речь идет о поправках, которые вступают в силу в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Изменения потребовались из-за нового вида мошенничества в России, рассказали «Известиям» в Федеральной кадастровой палате Росреестра.

Злоумышленники использовали возможность дистанционной подачи документов для регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости с помощью поддельных электронных подписей, созданных на имя их владельцев, подчеркнули в ведомстве.

Теперь для того, чтобы проводить сделки с недвижимостью дистанционно с использованием ЭП, гражданину потребуется заранее подать заявление на бумажном носителе в орган регистрации прав. Тогда в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесут специальную отметку.

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