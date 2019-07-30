В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Теперь заверять такие сделки у нотариуса будет необязательно, если в них участвуют все совладельцы, сообщили в пресс-службе федеральной кадастровой палаты.

Упрощение таких сделок связано со вступлением в силу изменений в закон «О государcтвенной регистрации недвижимости», подписанных президентом России Владимиром Путиным 1 мая 2019 года. Если до 31 июля все сделки с недвижимостью подлежали нoтариальному заверению, то теперь договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, в случае если он был подписан всеми дoлевыми собственниками недвижимости.

«Благодаря нововведению граждане получают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нoтариально», — цитирует слова эксперта Надежды Лещенко ТАСС.

По ее словам, зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, кoторым просто не нужно подтверждать законность сделки друг c другом.

18 июня Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли. Изменения внесены в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости» и позволяют упростить проведение комплексных кадастровых работ.