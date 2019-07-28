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Эксперты рассказали о влиянии эскроу-счетов на рынок недвижимости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Изменения в законе, предусматривающие обязательное применение эскроу-счетов, не оказали существенного влияния на стоимость жилья. За месяц новостройки подорожали на 0,6% в целом по России и на 1,1% в Москве.

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Дальнейших скачков эксперты не ожидают, передает «Коммерсант».

Руководитель проекта «Авито Новостройки» Дмитрий Алексеев пояснил, что аномального скачка цен удалось избежать потому, что 70% проектов смогли не переходить на новые правила, так как попали под прописанное в законе исключение (объекты строительной готовностью выше 15% можно продавать по старым правилам, если уже реализовано более 10% лотов).

Использование эскроу-счетов стало обязательным с 1 июля.

По новой схеме средства дольщиков помещаются на специальный счет, доступ к которому девелоперы получат только после передачи квартир покупателям. Строительство будет производиться на банковские кредиты.

4 апреля поправки в закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов, внесла в Госдуму группа депутатов. Парламентарии из «Единой России» и «Справедливой России» предложили создать в регионах фонды для достройки жилых объектов, финансирование будет осуществлять Фонд защиты прав дольщиков.

Документом предусмотрена и возможность использования материнского капитала при приобретении жилья через эскроу-счета.

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