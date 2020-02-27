Юридическая немощь? Счетная палата усомнились в качестве помощи госадвокатов
Счетная палата проанализировала деятельность так называемых «государственных» адвокатов, которые были назначены судом и органами дознания для защиты обвиняемых в рамках уголовных дел, и сделала неутешительные выводы: качество юридической помощи далеко не всегда оправдывает ожидания. Ведь не каждый может позволить себе оплатить услуги защитника, и тогда государство обязано по закрепленному в Конституции и Уголовно-процессуальном кодексе РФ праву предоставить адвоката бесплатно. Впрочем, Федеральная палата адвокатов (ФПА) с доводами Счетной палаты не согласна, отмечая небрежность при использовании понятий, терминов и фактов, и уже направила в ведомство развернутое обращение. Что не так в работе «государственных» адвокатов и кому положен бесплатный защитник — читайте в материале «Известий».
Дисциплина хромает
Специалисты Счетной палаты проанализировали данные за 3,5 года (с 2016 года) и выяснили, что за это время в адвокатские палаты поступило 38 395 жалоб и обращений на действия (бездействие) всех адвокатов. Из них к дисциплинарной ответственности было привлечено 8 677 адвокатов (по уголовным делам — 1 345 защитников). 49 человек и вовсе лишились адвокатского статуса.
«Анализ данных 2016–2018 годов, характеризующих профессиональную деятельность адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению, показал высокий процент обжалуемых действий адвокатов и привлечения их к ответственности, что может свидетельствовать о низком уровне предоставляемой адвокатами квалифицированной юридической помощи», — говорится в отчете ведомства.
Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ, которые приводятся в документе, одной из причин переноса заседаний в 2016-2018 годах стала неявка адвокатов без уважительной причины: адвокаты опаздывали, вовремя не предупреждали о невозможности присутствовать на заседании из-за участия в другом процессе, не предоставляли справки о болезни, командировках и других обстоятельствах. Всего в 2018 году было отложено более 1 500 заседаний. В лидерах Тыва (264 неявки без уважительной причины), Новосибирская область (209 случаев) и Бурятия (193 случая).
Возможно на качество работы мог повлиять недостаток в количестве специалистов, но тут в Счетной палате убеждены: специалистов достаточно. В среднем, ежемесячно «государственный» адвокат защищает трех подсудимых. В 2016 году в России таких специалистов насчитывалось 39 620 человек (это 53% от общего числа адвокатов), а в 2018 году — 33 330 человек (40,6% от общего числа адвокатов). И хотя защитников по назначению стало меньше, в ведомстве обращают внимание на тренд: количество уголовных дел, поступивших на рассмотрение в суд, тоже снизилось.
«Проблема в том, что зачастую «государственные» адвокаты не заинтересованы в результате своей деятельности, что не в последнюю очередь связано с низкой оплатой таких услуг», — говорит в беседе с «Известиями» руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. Среди нарушений Счетная палата также отметила случаи несвоевременной оплаты труда адвокатов (с задержкой более чем на 30 дней).
«К тому же многие такие адвокаты фактически работают на стороне следствия, не защищая интересы доверителя, а обеспечивая следователю законность его действий своим присутствием, — называет эксперт и другую проблему. — Это объясняет такое количество жалоб на их работу».
По словам Дмитрия Лесняка, бороться с этим можно только повышением уровня оплаты такой юридической помощи, а также привлечением к ответственности тех адвокатов, которые сотрудничают со следствием вопреки интересам доверителя.
Непрозрачность оплаты услуг
По данным Счетной палаты, в 2018 году средняя стоимость защиты одного подсудимого обошлась государству в 3 700 руб., а средний доход адвоката по назначению составил в зависимости от региона от 26,2 до 69,2 тыс. руб. (как, например, в Оренбургской области). В ведомстве полагают, что эти суммы соответствует уровню оплаты высококвалифицированного специалиста. При этом ни в качестве услуг, ни в прозрачности оплаты юридической помощи уверенности нет.
«Законодательством не предусмотрено проведение аттестации адвоката для подтверждения его квалификации, не установлено требование к специализации при назначении адвоката в качестве защитника в уголовном деле. Адвокатским сообществом утвержден только Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, — отметила на заседании Коллегии Счетной палаты аудитор Татьяна Блинова. — Также отсутствует оценка деятельности адвоката по оказанию им квалифицированной юридической помощи. Отсутствие такой оценки оказывает негативное влияние на качество услуг адвокатов по назначению и не может гарантировать ее надлежащий уровень».
Оплата услуг адвоката, утверждается в отчете, должна осуществляться на расчетный счет адвокатского образования. Однако в заявлениях на возмещение процессуальных издержек адвокаты указывали и реквизиты личных банковских счетов. По мнению специалистов Счетной палаты, в этом случае нет реальной информации о доходах адвокатов, что приводит к занижению налоговой базы для исчисления налогов на доходы физических лиц и страховых взносов. В целом в 2018 году на вознаграждение «государственных» адвокатов из бюджета было выделено более 6 млрд руб., но по факту защитники получили 4,3 млрд руб.
«В проверяемый период почти 3 тыс. адвокатов получили вознаграждение на личные счета, а не на расчетные счета адвокатских образований, как это предусмотрено. В результате налоговая база была занижена на 423,33 млн рублей», — отмечает Татьяна Блинова.
Так, в 2018 году в Дагестане 129 адвокатов получили на личные счета в общей сложности 3 142,2 тыс. рублей.
Небрежный подход
По данным, приведенным в отчете, в России каждое второе уголовное дело и каждый седьмой уголовный материал рассматривались с привлечением «государственного» адвоката. Больше всего в 2018 году адвокатов по назначению в уголовном делопроизводстве зафиксировано в Ненецком автономном округе — 100% от общего числа адвокатов. В Забайкальском крае этот показатель доходил до 93,4%, а в Москве — 12,8% (меньше только в Иркутской области — 10,8%).
По итогам проведенного анализа Счетная палата подготовила информационные письма в Правительство РФ, Минфин, Верховный суд, Судебный департамент и ФПА, а также ряд предложений по совершенствованию механизма финансирования деятельности «государственных» адвокатов направится в палаты Федерального Собрания. Впрочем, за своих подопечных Федеральная палата адвокатов уже вступилась, обрушившись на аудиторов с критикой.
По мнению профессионального сообщества, во-первых, называть адвокатов «государственными» некорректно, «поскольку российская адвокатура — независимая профессиональная самоуправляемая корпорация».
«Во-вторых, Счетная палата РФ не наделена полномочиями по оценке качества оказываемой адвокатами квалифицированной юридической помощи и не располагает необходимым для этого инструментарием, — говорится в официальном обращении на сайте ФПА. — Качество юридической помощи адвокатов гарантируется профессиональными и этическими требованиями, а также дисциплинарной ответственностью, предусмотренными Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом профессиональной этики адвоката».
Кроме того, представители профессионального сообщества отмечают, что вопрос о якобы непрозрачности оплаты труда адвокатов был решен еще в 2018 году, сейчас подобные случаи — скорее эксцесс.
«До середины 2018 года невозможно было открыть в банке специальный счет адвокатского кабинета; адвокаты либо должны были регистрироваться как предприниматели, либо открывать счета как физлица. Таковы были особенности банковского законодательства, — цитирует РБК главу ФПА Юрия Пилипенко. — Многие адвокаты открывали счета как физлица, так как их деятельность не является предпринимательской. В 2018 году Совет ФПА опубликовал решение о недопустимости этого, и по состоянию на 2019 год этой проблемы уже не было, она решена».
Право имеем
Как гласит ст. 48 Конституции РФ, «каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи». В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
Обязанность назначить адвоката за счет федерального бюджета, если у обвиняемого нет финансовой возможности самому нанять защитника, также закреплена и в уголовно-процессуальном кодексе (ст. 51 УПК РФ ) В этом случае распределением поручений на защиту занимается местная адвокатская палата. Кроме того, в Кодексе прописаны случаи, когда участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно. Например, адвокат необходим в том числе, если подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним или уголовное дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.
Если смотреть шире, то по Федеральному закону «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», принятому в 2011 году, отдельные категории граждан имеют право на получение всех видов бесплатной юридической помощи (БЮП). Согласно ст. 20, на бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать малоимущие; инвалиды I и II группы; ветераны; дети-сироты и усыновители (если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей); пострадавшие в результате ЧС и другие. В большинстве субъектов РФ граждане получают БЮП от адвокатов, нотариусов и специалистов ряда государственных служб.
А как за границей?
В Венгрии, Румынии и Словении адвокат назначается по специальным спискам, подготовленным местными ассоциациями адвокатов. В Чехии судья назначает адвоката из списка всех практикующих в районе адвокатов.
Исследователи выделяют три формы бесплатной юридической помощи в разных странах: представительскую (представление интересов в суде), консультативную (юридические консультации населения) и смешанную. Смешанная, например, характерна для США, где практика бесплатной юридической помощи появилась еще в конце XIX в виде «pro bono» («ради общественного блага»), когда частные юридические фирмы в крупных городах стали помогать гражданам с низкими доходами.
Смешанную модель, хоть и с некоторыми особенностями в зависимости от страны, разделяют на три вида: «judicare», «stuff lawyer» (штатные защитники) и частногосударственная модель.
Первая модель предполагает участие специалистов частной практики. Договор с ними заключается по каждому отдельному делу, а платит за услуги либо местная администрация, либо коллегия адвокатов или другая организация. Эта модель считается одной из самых затратных и применяется в некоторых штатах США, Уэльсе, Англии, Австрии, Австралии, Шотландии, Норвегии, Швеции, на большей территории Канады, в Германии. При этом существует «pure judicare», то есть в чистом виде, когда специалист получает выплату за каждое дело, и «duty counsel» («дежурный адвокат») из числа штатных специалистов, который получает вознаграждение за каждый день присутствия в суде.
Вторая модель — это сеть специализированных учреждений (бюро, центры, советы), созданных государством. Здесь юридическую помощь для малоимущих оказывают штатные сотрудники с фиксированной зарплатой. Такая модель действует в Великобритании и Уэльсе, США, Израиле, Шотландии, Литве, России и некоторых других странах. Сотрудник сначала беседует с клиентом, уточняя проблему, а потом, при необходимости, направляет к конкретному юристу. Отмечается, что такие учреждения ориентированы на предоставление простейших услуг, а квалификация сотрудников может быть невысокой. Так в «окна юридической помощи» в Нидерландах часто привлекают лиц, чье юридическое образование недостаточно для получения статуса адвоката.
Частногосударственная модель включает в себя элементы двух предыдущих.