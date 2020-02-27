Юридическая немощь? Счетная палата усомнились в качестве помощи госадвокатов

Счетная палата проанализировала деятельность так называемых «государственных» адвокатов, которые были назначены судом и органами дознания для защиты обвиняемых в рамках уголовных дел, и сделала неутешительные выводы: качество юридической помощи далеко не всегда оправдывает ожидания. Ведь не каждый может позволить себе оплатить услуги защитника, и тогда государство обязано по закрепленному в Конституции и Уголовно-процессуальном кодексе РФ праву предоставить адвоката бесплатно. Впрочем, Федеральная палата адвокатов (ФПА) с доводами Счетной палаты не согласна , отмечая небрежность при использовании понятий, терминов и фактов, и уже направила в ведомство развернутое обращение. Что не так в работе «государственных» адвокатов и кому положен бесплатный защитник — читайте в материале «Известий».

Дисциплина хромает

Специалисты Счетной палаты проанализировали данные за 3,5 года (с 2016 года) и выяснили, что за это время в адвокатские палаты поступило 38 395 жалоб и обращений на действия (бездействие) всех адвокатов. Из них к дисциплинарной ответственности было привлечено 8 677 адвокатов (по уголовным делам — 1 345 защитников) . 49 человек и вовсе лишились адвокатского статуса.

« Анализ данных 2016–2018 годов, характеризующих профессиональную деятельность адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению, показал высокий процент обжалуемых действий адвокатов и привлечения их к ответственности, что может свидетельствовать о низком уровне предоставляемой адвокатами квалифицированной юридической помощи », — говорится в отчете ведомства.

Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ, которые приводятся в документе, одной из причин переноса заседаний в 2016-2018 годах стала неявка адвокатов без уважительной причины: адвокаты опаздывали, вовремя не предупреждали о невозможности присутствовать на заседании из-за участия в другом процессе, не предоставляли справки о болезни, командировках и других обстоятельствах. Всего в 2018 году было отложено более 1 500 заседаний. В лидерах Тыва (264 неявки без уважительной причины), Новосибирская область (209 случаев) и Бурятия (193 случая).

адвокат Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Возможно на качество работы мог повлиять недостаток в количестве специалистов, но тут в Счетной палате убеждены: специалистов достаточно. В среднем, ежемесячно «государственный» адвокат защищает трех подсудимых. В 2016 году в России таких специалистов насчитывалось 39 620 человек (это 53% от общего числа адвокатов), а в 2018 году — 33 330 человек (40,6% от общего числа адвокатов). И хотя защитников по назначению стало меньше, в ведомстве обращают внимание на тренд: количество уголовных дел, поступивших на рассмотрение в суд, тоже снизилось.

« Проблема в том, что зачастую «государственные» адвокаты не заинтересованы в результате своей деятельности, что не в последнюю очередь связано с низкой оплатой таких услуг », — говорит в беседе с «Известиями» руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. Среди нарушений Счетная палата также отметила случаи несвоевременной оплаты труда адвокатов (с задержкой более чем на 30 дней).

« К тому же многие такие адвокаты фактически работают на стороне следствия, не защищая интересы доверителя, а обеспечивая следователю законность его действий своим присутствием, — называет эксперт и другую проблему. — Это объясняет такое количество жалоб на их работу ».

По словам Дмитрия Лесняка, бороться с этим можно только повышением уровня оплаты такой юридической помощи, а также привлечением к ответственности тех адвокатов, которые сотрудничают со следствием вопреки интересам доверителя.

Непрозрачность оплаты услуг

По данным Счетной палаты, в 2018 году средняя стоимость защиты одного подсудимого обошлась государству в 3 700 руб., а средний доход адвоката по назначению составил в зависимости от региона от 26,2 до 69,2 тыс. руб. (как, например, в Оренбургской области). В ведомстве полагают, что эти суммы соответствует уровню оплаты высококвалифицированного специалиста. При этом ни в качестве услуг, ни в прозрачности оплаты юридической помощи уверенности нет.

« Законодательством не предусмотрено проведение аттестации адвоката для подтверждения его квалификации, не установлено требование к специализации при назначении адвоката в качестве защитника в уголовном деле. Адвокатским сообществом утвержден только Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве , — отметила на заседании Коллегии Счетной палаты аудитор Татьяна Блинова. — Также отсутствует оценка деятельности адвоката по оказанию им квалифицированной юридической помощи. Отсутствие такой оценки оказывает негативное влияние на качество услуг адвокатов по назначению и не может гарантировать ее надлежащий уровень».

адвокат Фото: Depositphotos

Оплата услуг адвоката, утверждается в отчете, должна осуществляться на расчетный счет адвокатского образования. Однако в заявлениях на возмещение процессуальных издержек адвокаты указывали и реквизиты личных банковских счетов. По мнению специалистов Счетной палаты, в этом случае нет реальной информации о доходах адвокатов, что приводит к занижению налоговой базы для исчисления налогов на доходы физических лиц и страховых взносов. В целом в 2018 году на вознаграждение «государственных» адвокатов из бюджета было выделено более 6 млрд руб., но по факту защитники получили 4,3 млрд руб.

« В проверяемый период почти 3 тыс. адвокатов получили вознаграждение на личные счета, а не на расчетные счета адвокатских образований, как это предусмотрено. В результате налоговая база была занижена на 423,33 млн рублей », — отмечает Татьяна Блинова.

Так, в 2018 году в Дагестане 129 адвокатов получили на личные счета в общей сложности 3 142,2 тыс. рублей.

Небрежный подход

По данным, приведенным в отчете, в России каждое второе уголовное дело и каждый седьмой уголовный материал рассматривались с привлечением «государственного» адвоката. Больше всего в 2018 году адвокатов по назначению в уголовном делопроизводстве зафиксировано в Ненецком автономном округе — 100% от общего числа адвокатов. В Забайкальском крае этот показатель доходил до 93,4%, а в Москве — 12,8% (меньше только в Иркутской области — 10,8%) .

По итогам проведенного анализа Счетная палата подготовила информационные письма в Правительство РФ, Минфин, Верховный суд, Судебный департамент и ФПА, а также ряд предложений по совершенствованию механизма финансирования деятельности «государственных» адвокатов направится в палаты Федерального Собрания. Впрочем, за своих подопечных Федеральная палата адвокатов уже вступилась, обрушившись на аудиторов с критикой.

По мнению профессионального сообщества, во-первых, называть адвокатов «государственными» некорректно, «поскольку российская адвокатура — независимая профессиональная самоуправляемая корпорация».

адвокат Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

«Во-вторых, Счетная палата РФ не наделена полномочиями по оценке качества оказываемой адвокатами квалифицированной юридической помощи и не располагает необходимым для этого инструментарием , — говорится в официальном обращении на сайте ФПА. — Качество юридической помощи адвокатов гарантируется профессиональными и этическими требованиями, а также дисциплинарной ответственностью, предусмотренными Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом профессиональной этики адвоката».

Кроме того, представители профессионального сообщества отмечают, что вопрос о якобы непрозрачности оплаты труда адвокатов был решен еще в 2018 году, сейчас подобные случаи — скорее эксцесс.

« До середины 2018 года невозможно было открыть в банке специальный счет адвокатского кабинета; адвокаты либо должны были регистрироваться как предприниматели, либо открывать счета как физлица. Таковы были особенности банковского законодательства , — цитирует РБК главу ФПА Юрия Пилипенко. — Многие адвокаты открывали счета как физлица, так как их деятельность не является предпринимательской. В 2018 году Совет ФПА опубликовал решение о недопустимости этого, и по состоянию на 2019 год этой проблемы уже не было, она решена ».

Право имеем

Как гласит ст. 48 Конституции РФ, «каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи». В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.

Обязанность назначить адвоката за счет федерального бюджета, если у обвиняемого нет финансовой возможности самому нанять защитника, также закреплена и в уголовно-процессуальном кодексе (ст. 51 УПК РФ ) В этом случае распределением поручений на защиту занимается местная адвокатская палата. Кроме того, в Кодексе прописаны случаи, когда участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно. Например, адвокат необходим в том числе, если подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним или уголовное дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.

адвокат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Если смотреть шире, то по Федеральному закону «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», принятому в 2011 году, отдельные категории граждан имеют право на получение всех видов бесплатной юридической помощи (БЮП). Согласно ст. 20, на бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать малоимущие; инвалиды I и II группы; ветераны; дети-сироты и усыновители (если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей); пострадавшие в результате ЧС и другие . В большинстве субъектов РФ граждане получают БЮП от адвокатов, нотариусов и специалистов ряда государственных служб.

А как за границей?

В Венгрии, Румынии и Словении адвокат назначается по специальным спискам, подготовленным местными ассоциациями адвокатов. В Чехии судья назначает адвоката из списка всех практикующих в районе адвокатов.

Исследователи выделяют три формы бесплатной юридической помощи в разных странах: представительскую (представление интересов в суде), консультативную (юридические консультации населения) и смешанную. Смешанная, например, характерна для США, где практика бесплатной юридической помощи появилась еще в конце XIX в виде «pro bono» («ради общественного блага»), когда частные юридические фирмы в крупных городах стали помогать гражданам с низкими доходами.

Смешанную модель, хоть и с некоторыми особенностями в зависимости от страны, разделяют на три вида: «judicare», «stuff lawyer» (штатные защитники) и частногосударственная модель.

суд Фото: Depositphotos

Первая модель предполагает участие специалистов частной практики. Договор с ними заключается по каждому отдельному делу, а платит за услуги либо местная администрация, либо коллегия адвокатов или другая организация. Эта модель считается одной из самых затратных и применяется в некоторых штатах США, Уэльсе, Англии, Австрии, Австралии, Шотландии, Норвегии, Швеции, на большей территории Канады, в Германии. При этом существует «pure judicare», то есть в чистом виде, когда специалист получает выплату за каждое дело, и «duty counsel» («дежурный адвокат») из числа штатных специалистов, который получает вознаграждение за каждый день присутствия в суде.

Вторая модель — это сеть специализированных учреждений (бюро, центры, советы), созданных государством. Здесь юридическую помощь для малоимущих оказывают штатные сотрудники с фиксированной зарплатой. Такая модель действует в Великобритании и Уэльсе, США, Израиле, Шотландии, Литве, России и некоторых других странах. Сотрудник сначала беседует с клиентом, уточняя проблему, а потом, при необходимости, направляет к конкретному юристу. Отмечается, что такие учреждения ориентированы на предоставление простейших услуг, а квалификация сотрудников может быть невысокой. Так в «окна юридической помощи» в Нидерландах часто привлекают лиц, чье юридическое образование недостаточно для получения статуса адвоката.

Частногосударственная модель включает в себя элементы двух предыдущих.