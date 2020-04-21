Онлайн вам судья: проект решения споров в Сети внесут в кабмин в июне

Законопроект о создании в России специальной онлайн-платформы для урегулирования споров в интернете внесут в кабмин в июне. В феврале 2021-го его представят в Госдуме, выяснили «Известия». Законопроект по внедрению механизма разработал Минюст. Как пояснили в ведомстве, новый порядок позволит эффективнее защищать права потребителей и снизит нагрузку на судебную систему. Законопроект готовы поддержать в «Единой России» и других фракциях парламента, в поддержку высказываются и представители бизнеса. По их мнению, помимо торговли этот механизм может быть распространен и на другие сферы судебных разбирательств.

Сокращая издержки

Минюст разработал поправки в федеральные законы «О защите прав потребителей» и «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника» (документ есть в распоряжении «Известий»). Ведомство предлагает создать в России специальную платформу онлайн-урегулирования досудебных споров, возникающих при покупке товаров и услуг в интернете.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящий момент в РФ не существует механизма разрешения споров в интернете, а необходимость его появления вызвана возрастающим числом жалоб потребителей, связанных с онлайн-покупками и оказанием онлайн-услуг. Кроме того, нужно сократить издержки россиян и государства на судебную защиту нарушенных прав потребителей, а также бизнеса на обработку и хранение претензий потребителей в бумажной форме.

В Минюсте на запрос «Известий» подтвердили подготовку документа. Как рассказали в пресс-службе ведомства, он разработан во исполнение поручений президента РФ, а также в целях реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ».

«Законопроект призван создать благоприятные условия для развития частных инициатив, направленных на обеспечение эффективной защиты прав потребителей с использованием механизмов альтернативного урегулирования споров и информационных технологий, что позволит укрепить доверие потребителей к сфере онлайн-торговли, упростить и сделать более доступной защиту их прав и снизить нагрузку на судебную систему», — пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Также в ведомстве сообщили, что в законопроекте предусмотрена возможность привлечения экспертов, специалистов, медиаторов и иных независимых посредников через платформу онлайн-урегулирования споров.

В пояснительной записке к документу Минюст приводит в пример онлайн-разрешение споров в Канаде, на территории провинции Британская Колумбия. Там этот механизм был запущен еще в 2017 году. Он регулирует споры по материальным требованиям до $5 тыс., а также споры, вытекающие из совместного владения собственностью.

Кроме того, ведомство приводит пример крупнейшей интернет-компании Китая Alibaba Group. Она реализовала механизм онлайн-разрешения споров, вытекающих из сделок, заключенных между продавцами и покупателями. Правовой основой для его реализации стала совокупность соглашений с пользователями информационных ресурсов, которые предоставили компании право по своему усмотрению разрешать потребительские споры.

Как пояснили в Минюсте, в соответствии с планом законопроектной деятельности правительства РФ, в кабин документ поступит в июне 2020 года. В Госдуму он может быть внесен в феврале следующего года, уточнил «Известиям» источник в правительстве.

Разгрузить суды

Инициативу Минюста готовы поддержать во всех фракциях Госдумы.

— Где возможно урегулировать спор, не задействуя суд, это необходимо делать, чтобы снизить нагрузку на судебную систему. Во-вторых, для бизнеса и граждан это действительно возможность экономить на организационных расходах. Ну и кроме того, это очень современно, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.

По его словам, как только законопроект поступит в Госдуму, единороссы его внимательно изучат.

— Но думаю, что фракция его поддержит, — пояснил парламентарий.

Разумным документ назвали и в КПРФ.

— Цифровые технологии всё больше пронизывают нашу жизнь. Растут и объемы интернет-торговли, а вместе с ними всевозможные нарушения, которые не успевают рассмотреть в судах, — отметил в беседе с «Известиями» зампред фракции Валентин Шурчанов.

По его словам, с этой точки зрения законопроект очень нужен, но в нем должна быть четко прописана работа механизма, чтобы у населения было к нему доверие. С этим мнением согласны и в ЛДПР.

— Лично я это поддерживаю. Неоднократно пользовался услугами различных сервисов, которые реально нарушали условия покупки. Например, не доставляли товар в указанный срок либо доставляли не то, что я заказывал. Но с учетом того, что это небольшая сумма ущерба, идти в суд и тратить на это свое время и деньги не хочется. Если появится возможность разобраться с таким вопросом через интернет, то думаю, это может решить проблему и заодно разгрузить нашу судебную систему, — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, однако, важно понять, кто будет рассматривать эти жалобы и принимать решение о правоте той или иной стороны. Кроме того, парламентарий считает важным сохранить за гражданином и право судебного разбирательства, если он будет не согласен с вынесенным на платформе решением.

Зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов также считает, что перенос судебных споров в интернет — хорошая идея. Но, как и Ярослав Нилов, он считает важным, чтобы права населения были соблюдены.

Позитивно отнеслись к законопроекту в объединении предпринимателей «Опора России». Там отметили, что интернет-торговля сейчас наиболее востребованная отрасль экономики.

— Ситуация, которую мы сегодня наблюдаем в мире и в России из-за коронавируса, подталкивает к тому, чтобы многие решения, которые долго откладывались, были выполнены. Не только у нас, но и во всех странах мира интернет-покупки и доставка растут, причем большими темпами. Естественно, тут будут возникать различные спорные ситуации, например не тот товар или несвоевременная поставка, — пояснил «Известиям» президент организации Александр Калинин.

По его словам, суды и так сегодня откладывают ведение дел из-за сложной эпидемиологической ситуации. Поэтому и потребитель рискует остаться без защиты, и у бизнеса могут быть претензии к службам доставки. Александр Калинин считает, что в случае принятия законопроекта, механизм урегулирования онлайн-споров может распространиться и на другие сферы помимо торговли.