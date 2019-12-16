Покачнул права: чем обернутся для рынка скандалы вокруг Rambler

Rambler Group Александра Мамута и Сбербанка откажется от уголовного преследования разработчиков веб-сервера Nginx. Компания провела внеочередное заседание совета директоров, на котором было решено обратиться в правоохранительные органы с просьбой о прекращении дела по антипиратской статье. Такое решение было принято, чтобы избежать серьезных репутационных издержек, которые грозили холдингу. Ситуация вокруг Rambler на этой неделе еще больше накалилась в связи с многомиллионным иском компании к стриминговому сервису Twitch.

Автор всегда прав

На прошлой неделе Rambler Group оказалась в эпицентре громкого скандала. Холдинг предъявил свои права на программное обеспечение Nginx. Оно было разработано бывшим сотрудником холдинга Игорем Сысоевым в 2002-м, а в марте этого года приобретено за $670 млн американской компанией F5 Networks. Кипрская структура Lynwood Investments CY Ltd, представляющая интересы Rambler Group, инициировала уголовное дело против Nginx о нарушении авторских прав. В тот же день в московском офисе компании Nginx прошли обыски, сотрудники полиции изъяли документы и технику. В Rambler утверждали, что система для управления веб-серверами Nginx была разработана Игорем Сысоевым в период его работы в холдинге и является служебным произведением, а значит, ее использование без согласия — нарушение исключительного права компании.

Однако 16 декабря по инициативе Сбербанка прошло внеочередное заседание совета директоров Rambler, на котором было решено расторгнуть договор с Lynwood. Холдинг предложил этой компании обратиться в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления по поводу Nginx и сам планирует сделать то же самое. Кроме того, менеджмент холдинга ознакомит «основателей компании Ngnix и представителей компании F5 с некоторыми из материалов, свидетельствующих о возможном нарушении прав Рамблера» и проведет с ними консультации по урегулированию сложившейся ситуации.

Фото: facebook.com/nginxinc

— В современном мире ситуации споров о правах на интеллектуальную собственность встречаются повсеместно, и для технологических компаний защита своих прав является естественной, однако данные вопросы должны решаться в гражданско-правовой плоскости, — заявил первый зампред правления Сбербанка, председатель совета директоров Rambler Group Лев Хасис. — Мы предпримем все возможные усилия, для того чтобы данная ситуация была разрешена путем консультаций с участием вовлеченных в нее сторон.

Как сообщили в Rambler Group, компания Lynwood не предупредила холдинг о своем обращении в правоохранительные органы. Это не было согласовано и со Сбербанком, который тогда осуществлял оценку активов «в рамках подготовки сделки по вхождению в капитал Рамблера». В августе Сбербанк купил у Александра Мамута 46,5% акций Rambler Group.

Руководитель Центра цифровых прав Саркис Дарбинян отметил: даже если нарушение со стороны создателей Nginx и было, сроки давности давно прошли. Уголовное преследование, скорее всего, изначально было выбрано для оказания давления на разработчиков. Однако уже ясно, что оно несет серьезные репутационные издержки: многие партнеры, в том числе и зарубежные, могут отказаться работать с Rambler, считает эксперт. С этим согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Как рассказывали эксперты «Известий», Rambler в любом суде будет непросто доказать, что создатель Nginx действительно получил задание на разработку программного веб-сервиса.

Экс-советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко полагает, что это дело заставило российские IT-компании задуматься об оформлении интеллектуальных прав на свои продукты. По его данным, сейчас все крупные игроки будут стремиться юридически закрепить за собой разработки.

Встретимся в суде

В понедельник стало известно также о намерении Rambler Group отсудить у крупнейшего в мире стримингового сервиса Twitch (принадлежит Amazon) 180,3 млрд рублей (около $2,9 млрд) за незаконный показ матчей футбольной Английской премьер-лиги (АПЛ). Эксклюзивные права на трансляцию в России этих матчей Rambler приобрел в апреле –– до этого их транслировал телеканал «Матч ТВ». Холдинг насчитал 36 тыс. случаев нарушений со стороны Twitch, показывавшего футбольные игры в России.

Генеральный директор холдинга Рафаэль Абрамян отметил, что это нанесло прямые убытки бизнесу Rambler. По его словам, с Twitch были проведены переговоры, в результате которых стороны решили совместно противодействовать трансляциям пиратского контента.

— Речи о блокировке всего ресурса на территории России не идет, –– подчеркнул Рафаэль Абрамян.

Фото: REUTERS/Elijah Nouvelage

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович в понедельник уточнил, что сейчас ведутся переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения. Сервис передал холдингу инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями, но остается вопрос компенсации ущерба, нанесенного с августа по ноябрь, сказал он. Эта сумма — техническая и максимально возможная по закону, добавил он.

Комментарий представителя Twitch оперативно получить не удалось. Ранее в компании говорили, что сервис и «Рамблер Интернет Холдинг» не обсуждают заключение мирового соглашения.

Несмотря на то что широкий резонанс эта история получила сейчас, начало было положено еще 13 августа. Тогда Мосгорсуд принял обеспечительные меры по иску Rambler –– в ходе досудебного рассмотрения дела было вынесено решение о блокировке матчей Английской футбольной премьер-лиги на Twitch, сообщили «Известиям» в пресс-службе суда. Рассмотрение дела по существу назначено на 20 декабря.

По мнению президента ассоциации «Русский щит» Юрия Злобина, в разбирательстве с Twitch Rambler, скорее всего, потерпит поражение. Чтобы выиграть дело, адвокатам ответчика достаточно появиться в суде и потребовать предъявить доказательства того, что холдинг обращался с требованиями об удалении пиратского контента по всем 36 тыс. эпизодам и получил отказ (или они были проигнорированы), объясняет эксперт.

По его словам, практика Мосгорсуда показывает: блокировка ресурса и компенсация ущерба не рассматриваются в одном иске. При этом все громкие блокировки последних лет происходили только в случае, если в суд не являлись ответчики или их представители, отмечает он. Когда же речь идет об огромных компенсациях, суд прекрасно осознает, что имеет место злоупотребление правом –– истец пытается не пресечь правонарушение, а заработать на нем, заключает Юрий Злобин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Иск к Twitch, вероятно, был нужен для того, чтобы начать переговоры с сервисом, заставить компанию удалять пиратские трансляции, считает Саркис Дарбинян. При этом Twitch юридически не представлен в РФ и может не исполнять решение российского арбитража. Худшее, чего можно ожидать, –– это блокировка ресурса по решению суда. Также возможно, что сам Twitch удалит страницы, к которым есть претензии у Rambler.

Это не первый инцидент, связанный со спортивными трансляциями в России. В нескольких из них Rambler Group выступала ответчиком. Недавно Мосгорсуд удовлетворил иск «Телеспорт груп» к компании — за трансляцию на ее ресурсах хайлайтов чемпионата Италии по футболу. Правда, компенсация оказалась существенно меньше запрашиваемой суммы — 1,4 млн рублей против 235 млн.