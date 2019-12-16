Rambler потребовал взыскать с сервиса Twitch 180 млрд рублей

ООО «Рамблер Интернет Холдинг», входящее в Rambler Group, подало в суд на принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис Twitch за распространение «пиратских трансляций» футбольных матчей Английской премьер-лиги. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на представителя ответчика Юлианну Табастаеву.

Отмечается, что требования включают взыскание рекордной в истории России компенсации в размере 180 млрд рублей (около $2,9 млрд) и блокировку Twitch.

В 2019 году Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России футбольных матчей Английской премьер-лиги, площадкой для этого выступает онлайн-кинотеатр Okko. Контракт подписан сроком на три года.

По мнению истца, на Twitch выявлено значительное количество случаев незаконных трансляций этих матчей.

«Мы были вынуждены обратиться в суд к компании Twitch Interactive с требованием пресечения распространения пиратских трансляций», — сообщил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

В Twitch настаивают, что требования несправедливы, поскольку сервис «только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает собственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями».

Иск ООО «Рамблер Интернет Холдинг» к Twitch Interactive будет рассмотрен в Мосгорсуде 20 декабря.

Ранее в декабре сообщалось, что Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) попросила финансовые власти США внести Telegram в список пиратских ресурсов.