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Telegram обвинили в поддержке интернет-пиратов

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Фото: TASS/Zuma
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Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) попросила финансовые власти США внести Telegram в список пиратских ресурсов. В организации заявили, что мессенджер не только игнорирует требования правообладателей об удалении контрафактного контента, но и планирует запуск криптовалюты, облегчающей расчеты между подпольными торговцами.

Требования АЗАПИ изложены в письме, направленном в комиссию по ценным бумагам и биржам США (КЦБ) и подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями американского минфина. При этом ранее КЦБ заморозила эмиссию валюты Telegram Gram, которая должна обращаться на платформе TON.

Внесение в реестр означает пристальное внимание со стороны американской администрации за деятельностью компании и более жесткий подход к рассмотрению ее обращений в госорганы США. Ранее в тот же список входила соцсеть «ВКонтакте», которую, как и Telegram, основал Павел Дуров.

Подробнее читайте в материале «Известий» 11 декабря

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