Разрази меня TON: Telegram просят приравнять к пиратским ресурсам

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) попросила финансовые власти США внести Telegram в список пиратских ресурсов. Мессенджер не только игнорирует требования правообладателей об удалении контрафактного контента, но и планирует запуск криптовалюты, облегчающей расчеты между подпольными торговцами. Эти опасения АЗАПИ изложила в письме, направленном в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями американского минфина. Эксперты напоминают, что трения с чиновниками у Telegram уже есть: SEC заморозила эмиссию валюты Telegram Gram, которая должна обращаться на платформе TON.

Книга жалоб

АЗАПИ, представляющая интересы российских издательств, среди которых АСТ, «Эксмо», «Азбука-Аттикус» и другие, предлагает внести Telegram в «Специальный отчет 301», представляющий собой список международных пиратских ресурсов. Это следует из письма ассоциации в SEC и подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США (с документом ознакомились «Известия»). Внесение в этот реестр означает пристальное внимание со стороны американской администрации за деятельностью компании и более жесткий подход к рассмотрению ее обращений в госорганы США. В этот список, кстати, в течение нескольких лет входила «ВКонтакте», основанная (как и Telegram) Павлом Дуровым.

«Мы видим, что в Telegram растет число нарушений авторских прав, а руководство мессенджера занимает пассивную позицию и применяет к злостным нарушителям только временные и очень мягкие санкции», –– объясняет АЗАПИ свою позицию. Например, мессенджер разблокирует закрытые ранее пиратские каналы, позволяет владельцам их клонировать, говорится в письме. Telegram реагирует только на претензии от App Store, так как знает, что Apple может удалить его из своего магазина приложений по требованию правообладателей. При этом на платформе Android и на веб-версии пиратский контент остается доступным, сетуют авторы обращения. По их словам, связаться с владельцами Telegram-каналов также не получается, так как они полностью анонимны и мессенджер не раскрывает их данные.

В АЗАПИ не скрывают, что обращение к финансовым властям США связано с планами Telegram по запуску финансовой платформы Telegram Open Network (TON) и выпуску криптовалюты Gram. С появлением у Telegram своей криптовалюты ситуация с пиратством обострится –– злоумышленники обретут удобный инструмент для получения доходов от продажи нелегального контента и отмывания денег, сказал «Известиям» глава АЗАПИ Максим Рябыко.

«Появление Gram позволит владельцам каналов в мессенджере продавать рекламу, подписки на пиратский контент, создавать закрытые группы и многое другое совершенно анонимно», –– говорится в письме ассоциации. При этом нет возможности заблокировать Telegram с его децентрализованной и распределенной системой IP-адресов, как и отследить перевод средств.

В ассоциации рассчитывают, что SEC проанализирует изложенные в письме факты и оценит их с точки зрения рисков, пояснил Максим Рябыко.

–– Очевидно, что инвесторам такие риски не сообщались. Мы не знаем, какие обещания давал Telegram инвесторам, но, по сути, изложенные факты могут быть основанием для запрета выпуска криптовалюты, –– добавил он.

Несговорчивый мессенджер

Перед обращением к регуляторам США АЗАПИ обратилась в администрацию Telegram, сообщив, что мессенджер нарушает права издательств, входящих в ассоциацию. По данным организации, около 170 крупных каналов распространяют в мессенджере пиратский контент. По словам Максима Рябыко, ассоциация предложила Telegram внедрить специальную технологию, чтобы легко и быстро удалять нелегальный контент. Но Telegram не ответил на обращение. Идентификация пользователей снимет риски отмывания средств и остроту проблемы с пиратством, но противоречит концепции мессенджера, считает он. Поэтому единственная альтернатива запрету выпуска цифровой валюты –– это внедрение «цифрового отпечатка» (технологии, позволяющей удалить копии электронной книги, фильма и другого контента в интернете), пояснил он.

Правообладатели и раньше жаловались на пиратство в Telegram. В частности, в октябре этого года Ассоциация американских звукозаписывающих компаний (RIAA) сообщила правительству США о ряде пиратских ресурсов, среди которых есть и мессенджер Павла Дурова. RIAA направила мессенджеру более 18 тыс. запросов на удаление нелегального контента, но почти все они не были удовлетворены –– Telegram просто перенаправляет запросы владельцам каналов, которые их игнорируют.

Telegram невыгодно бороться с пиратами –– медиаконтент привлекает аудиторию, делает мессенджер более ценным в глазах пользователей, говорит аналитик «Финама» Леонид Делицын. По его словам, заявление АЗАПИ не сильно повлияет на решение SEC. Комиссия уже добилась приостановки первичного размещения криптовалюты (ICO) Павла Дурова, подав судебный иск и потребовав признать цифровые монеты Gram акциями и регулировать их обращение так же, как регулируется обращение традиционных ценных бумаг. Пока Telegram не может распространять криптовалюту в США.

Помимо Telegram, о намерении запустить для пользователей свою криптовалюту Libra также говорил и Facebook. Но регуляторы Евросоюза и США тормозят этот процесс, так как возникнет альтернативная финансовая система, считает Леонид Делицын. При этом законов, регулирующих обращение цифровых монет, нет и для начала необходимо определить, что из себя представляет криптовалюта, отметил он. Никто не знает, к каким последствиям приведет ее распространение, поэтому регуляторы и тормозят этот процесс, отметил эксперт.

Распространение нелегального контента в России регулируется законодательством, которое предполагает удаление таких материалов по решению суда, отметил глава юридической практики «Роскомсвободы» и руководитель Центра цифровых прав Саркис Дарбинян. В случае если ресурс не удаляет пиратский контент –– он блокируется. Но очевидно, что заблокировать уже заблокированное нельзя, и поэтому в случае с Telegram российский регулятор заходит в тупик, считает эксперт.

В России Telegram заблокирован с весны 2018 года по требованию Роскомнадзора за отказ передавать ФСБ ключи от дешифровки переписки пользователей. Но по факту мессенджер работает.

Представители SEC и минфина США не ответили на запросы «Известий». Связаться с представителями Telegram не удалось.