ОйВсё
Telegram-канал, который связывают с уральской пиарщицей, написал о причастности полиции к организации проституции в детском доме. На пиарщицу завели несколько уголовных дел, но доказать ее связь с каналом невозможно. Банальная на первый взгляд история борьбы защитницы правды с властью переворачивается с ног на голову, если покопаться в прошлом вероятного автора разоблачений. Это и сделала редакция портала iz.ru.
Скандал с проституцией в детском доме в городе Алапаевск разгорелся в середине весны. В одном из популярных свердловских пабликов «ВКонтакте» появился снимок бывшей воспитанницы детдома топлес, которую обнимает в сауне голый мужчина. Следователи выяснили, что на момент съемки девушке было 14 лет. Позже она рассказала, что согласилась встретиться с одиноким мужчиной по предложению подруги, которая и сделала снимок. К тому же за этот «отдых» он заплатил.
Девушке пришлось уехать из города, а следователи завели уголовное дело и на мужчину (он был уверен, что у нее было в тот день 18-летие), и на сотрудников детдома — по статье «Халатность». Героиня фотографии рассказала, что педагогам учреждения было известно о встречах, которые устраивала ее подруга. Пока идет расследование, но о закрытии интерната уже объявлено.
Секрет Полишинеля
Происходившее в детском доме — вина жены начальника алапаевской полиции Юлии Кузнецовой, сообщил тогда анонимный Telegram-канал «ОйВсё». Скандалы в свердловской элите — главная тематика «ОйВсё». Здесь выходили разоблачительные и недоказуемые публикации полицейских и чиновников. Героями разоблачений был и сам начальник алапаевской полиции Константин Кузнецов, а также начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров, алапаевский депутат Сайгид Белалов, муфтий Алапаевска Ризван Муртазалиев, были даже намеки на начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина.
Обычно эти публикации проходят незамеченными местными СМИ — поддерживает и цитирует «ОйВсё» только информагентство «ТочкаНьюс». Но после истории про детдом с обысками пришли к главному редактору «ТочкаНьюс» и известной в регионе пиарщице Валентине Гофенберг. «На основании чего, мне непонятно — дело бесфигурантное, — рассказала вскоре после обысков Гофенберг Ura.ru. — Как я понимаю, речь идет об одной-единственной цели: изъятии информационных носителей с целью установления источников информации в обход закона о СМИ. Ни мне, ни [главному редактору «ТочкаНьюс» Дмитрию] Фоминцеву никаких обвинений не предъявлено, никаких статусов не присвоено. Почему журналисты связывают Telegram-канал «ОйВсё» со мной — мне тоже не очень понятно».
В полиции журналистам уточнили, что обыски прошли «в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления» (возможное наказание — штраф до 5 млн рублей)».
29 мая, через три дня после обысков, на Гофенберг завели еще три уголовных дела — такие же бесфигурантные, зато уже с известными истцами: это предприниматель Александр Наумов, депутат Сергей Подкорытов и жена начальника алапаевской полиции Юлия Кузнецова. А источник Ura.ru подтвердил, что заявления были поданы из-за публикаций в Telegram-канале «ОйВсё».
О том, кто ведет этот канал, в Екатеринбурге давно не спорят. «Свой Telegram-канал екатеринбургской пиарщицы Валентины Гофенберг — естественное явление. Находясь в натянутых отношениях с большей частью истеблишмента города, поругавшись с большинством СМИ (в лучшем случае редакторы стараются держать нейтралитет по отношению к Гофенберг), Валентина не потеряла любовь к скандалам», — представляет «ОйВсё» один из местных сайтов в подборке главных Telegram-каналов Екатеринбурга.
Однако доказать вину Гофенберг, по словам источника Ura.ru, не представляется возможным. «Всем всё понятно и известно, но полиция ничего сделать не может, так как невозможно доказать связь между Гофенберг и каналом «ОйВсё». Судя по всему, это бесперспективные дела, которые не удастся завершить», — считает инсайдер.
Как предполагает сотрудник Ura.ru Александр Лукманов, Гофенберг «снова выйдет сухой из воды», как это неоднократно происходило и после куда более серьезных обвинений.
Воскрешение матери
В сентябре 2014 года екатеринбургский девелопер Никита Попов рассказал у себя в Facebook историю знакомства с Валентиной Гофенберг. Когда Попов решился жениться, он рассказал об этом Гофенберг, руководившей пиар-агентством «Мания величия». Та предложила свои услуги по организации праздника, жениху ее идеи понравились, и весной они договорились о сотрудничестве. А после свадьбы в середине лета начались проблемы.
Попов узнал, что Гофенберг якобы не заплатила подрядчикам. В частности, $3,5 тыс. фотографу. Объясняла им это тем, что ей деньги не перевел сам Попов. Встретившись со всеми подрядчиками, бизнесмен понял, что ему к тому же не было оказано услуг на 1,5 млн рублей. Деньги Гофенберг он выдавал наличными под расписку.
Упомянул Попов еще трех знакомых, которым Гофенберг предположительно осталась должна в общей сложности 900 тыс. рублей. А также, со ссылкой на адвоката, привел информацию о том, что рекламная кампания с героями фильма «Бриллиантовая рука», которую «Мания величия» делала для СКБ-банка, прошла без заключения прав на воспроизведение фрагментов фильма Гайдая. По этому иску «Мания величия» осталась должна заказчику 1,3 млн рублей.
Изложив всё это, Попов заявил, что будет подавать на пиарщицу в суд, и предложил всем желающим присоединиться. «Если иск будет групповой, то это добавит делу характеристики, будет понятно, что она работала по одной схеме, и главное, тут нужно доказать умысел, то есть объективно доказать, что возвращать она не собиралась. Если это будет доказано, то она сядет, потому что сумма хищений попадает под особо крупный размер», — написал девелопер.
В комментариях под постом Попова, которых набралось почти полтысячи, выражали сомнения в психическом здоровье Гофенберг, приводили другие примеры («Видел ее в ресторане, сидела одна за столиком, потом выкладывает в Instagram фото — «Мы с мужем обмываем мою новую сумку Furla»). Были и те, кто защищал женщину, рассказывая о том, как остались довольны работой с ней.
Засветился в комментариях и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который рассказывал у себя в блоге, как Гофенберг собирала деньги сначала на лечение от рака, а затем на похороны своей матери, которая, как оказалось позже, никогда не болела.
Обманутый девелопер Попов добавил, что деньги на похороны Валентина брала не только у подруги Ирины, но и якобы «собрала в агентстве «Ред Пеппер» у Дани Голованова около 600 тр.».
Спустя год после публикации поста Попов написал в комментарии под ним, что «всё по плану идет. Небыстро, но последовательно и в нужном направлении», уточнив, что «99,9% будет уголовка». Сама Гофенберг пост назвала «истерикой в соцсетях», заявив, что «весь комплекс работ, и даже более, Попову был выполнен».
Профессионал по банкротству
В мае 2015 года в отношении Гофенберг началась доследственная проверка по коллективному заявлению десяти истцов. Среди них был Попов, СКБ-банк, который так и не получил свои 1,3 млн рублей, а также «ИКЕА МОС» и управляющая екатеринбургским ТЦ «Пред-Групп». Общая сумма претензий составила около 7,5 млн рублей.
Обвиняли Гофенберг в том, что она не возвращала занятые деньги или не оплачивала услуги. А после получения финансов банкротила свои фирмы, которых на тот момент у нее было уже четыре — со схожими аббревиатурами. При этом, как уточнял Попов, плативший ей наличными, Гофенберг всегда старается по максимуму оттянуть подписание официального контракта «до часа икс, чтобы времени не было на подписание, дальше работать с вами за наличку».
Гофенберг обвинения ничуть не смутили. «Правда на моей стороне, и мне надоело, когда некоторые неуравновешенные личности, я имею в виду Попова, распространяют обо мне по городу сплетни, собирают бумажки — всякую пыль соскребают. <…> Если честно, то я считаю, что с «обороткой» бизнеса по году в 120 млн рублей 5–6 контрагентов, которые чем-то недовольны в рамках гражданского процесса… В этом нет ничего этакого», — отвечала Гофенберг журналистам. При этом подчеркивала, что некоторые претензии признает и долги постепенно гасит.
В августе 2015-го пресс-служба городской полиции отчитывалась, что «Валентина Гофенберг находится в Москве, поэтому опросить ее не представляется возможным». Позже выяснилось, что решения суда в свою пользу истцам добиться так и не удалось.
Засекреченный свидетель
Рассориться с местной бизнес- и медиаэлитой Валентине Гофенберг помогли не только экономические споры, из которых она раз за разом выходила победителем. Ситуация начала портиться еще в 2013 году из-за судебного процесса над шеф-редактором информагентства Znak.com Аксаной Пановой, которую обвиняли в вымогательстве.
Как рассказывала Панова, Гофенберг на нем выступила «засекреченным» свидетелем под именем Татьяны Бондаренко. В показаниях, которые позволили приговорить журналистку к лишению свободы (к счастью, условному), Бондаренко утверждала, что была близкой подругой Аксаны. Будто бы та регулярно делилась с ней «преступными планами». Свое участие в процессе Гофенберг отрицала, но журналисты сфотографировали ее на выходе из суда с покрытой головой, а позже опубликовали снимки документов, подтверждавших ее причастность к процессу.
Тем не менее в мотивах противников Гофенберг приходится сомневаться. Неприязнь некоторых журналистов и Ройзмана можно объяснить личной неприязнью из-за дела Аксаны Пановой. Романтические отношения мэра и журналистки считались в Екатеринбурге таким же секретом Полишинеля, как и инкогнито автора канала «ОйВсё». Не в пользу девелопера Попова говорят комментарии известных в городе бизнесменов, оставшихся довольными сотрудничеством с Гофенберг, и закрытое дело по коллективному иску.
Несмотря на всё это, Гофенберг чувствует себя неплохо. Информации о том, чтобы она выплатила хоть один штраф или долг, найти не удалось — противоположных утверждений и жалоб больше чем достаточно. И пусть она не руководит сетью пиар-агентств, у нее есть (возможно) Telegram-канал с внушительными для сугубо региональной тематики 3,5 тыс. подписчиками. А количество публикаций с ее именем в СМИ после обысков говорит о том, что хватку пиарщицы она не растеряла.