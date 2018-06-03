Telegram-канал, который связывают с уральской пиарщицей, написал о причастности полиции к организации проституции в детском доме. На пиарщицу завели несколько уголовных дел, но доказать ее связь с каналом невозможно. Банальная на первый взгляд история борьбы защитницы правды с властью переворачивается с ног на голову, если покопаться в прошлом вероятного автора разоблачений. Это и сделала редакция портала iz.ru.

Скандал с проституцией в детском доме в городе Алапаевск разгорелся в середине весны. В одном из популярных свердловских пабликов «ВКонтакте» появился снимок бывшей воспитанницы детдома топлес, которую обнимает в сауне голый мужчина. Следователи выяснили, что на момент съемки девушке было 14 лет. Позже она рассказала, что согласилась встретиться с одиноким мужчиной по предложению подруги, которая и сделала снимок. К тому же за этот «отдых» он заплатил.

Девушке пришлось уехать из города, а следователи завели уголовное дело и на мужчину (он был уверен, что у нее было в тот день 18-летие), и на сотрудников детдома — по статье «Халатность». Героиня фотографии рассказала, что педагогам учреждения было известно о встречах, которые устраивала ее подруга. Пока идет расследование, но о закрытии интерната уже объявлено.

Секрет Полишинеля

Происходившее в детском доме — вина жены начальника алапаевской полиции Юлии Кузнецовой, сообщил тогда анонимный Telegram-канал «ОйВсё». Скандалы в свердловской элите — главная тематика «ОйВсё». Здесь выходили разоблачительные и недоказуемые публикации полицейских и чиновников. Героями разоблачений был и сам начальник алапаевской полиции Константин Кузнецов, а также начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров, алапаевский депутат Сайгид Белалов, муфтий Алапаевска Ризван Муртазалиев, были даже намеки на начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина.

о1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Обычно эти публикации проходят незамеченными местными СМИ — поддерживает и цитирует «ОйВсё» только информагентство «ТочкаНьюс». Но после истории про детдом с обысками пришли к главному редактору «ТочкаНьюс» и известной в регионе пиарщице Валентине Гофенберг. «На основании чего, мне непонятно — дело бесфигурантное, — рассказала вскоре после обысков Гофенберг Ura.ru. — Как я понимаю, речь идет об одной-единственной цели: изъятии информационных носителей с целью установления источников информации в обход закона о СМИ. Ни мне, ни [главному редактору «ТочкаНьюс» Дмитрию] Фоминцеву никаких обвинений не предъявлено, никаких статусов не присвоено. Почему журналисты связывают Telegram-канал «ОйВсё» со мной — мне тоже не очень понятно».

В полиции журналистам уточнили, что обыски прошли «в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления» (возможное наказание — штраф до 5 млн рублей)».

29 мая, через три дня после обысков, на Гофенберг завели еще три уголовных дела — такие же бесфигурантные, зато уже с известными истцами: это предприниматель Александр Наумов, депутат Сергей Подкорытов и жена начальника алапаевской полиции Юлия Кузнецова. А источник Ura.ru подтвердил, что заявления были поданы из-за публикаций в Telegram-канале «ОйВсё».

О том, кто ведет этот канал, в Екатеринбурге давно не спорят. «Свой Telegram-канал екатеринбургской пиарщицы Валентины Гофенберг — естественное явление. Находясь в натянутых отношениях с большей частью истеблишмента города, поругавшись с большинством СМИ (в лучшем случае редакторы стараются держать нейтралитет по отношению к Гофенберг), Валентина не потеряла любовь к скандалам», — представляет «ОйВсё» один из местных сайтов в подборке главных Telegram-каналов Екатеринбурга.

Однако доказать вину Гофенберг, по словам источника Ura.ru, не представляется возможным. «Всем всё понятно и известно, но полиция ничего сделать не может, так как невозможно доказать связь между Гофенберг и каналом «ОйВсё». Судя по всему, это бесперспективные дела, которые не удастся завершить», — считает инсайдер.

Как предполагает сотрудник Ura.ru Александр Лукманов, Гофенберг «снова выйдет сухой из воды», как это неоднократно происходило и после куда более серьезных обвинений.

Воскрешение матери

В сентябре 2014 года екатеринбургский девелопер Никита Попов рассказал у себя в Facebook историю знакомства с Валентиной Гофенберг. Когда Попов решился жениться, он рассказал об этом Гофенберг, руководившей пиар-агентством «Мания величия». Та предложила свои услуги по организации праздника, жениху ее идеи понравились, и весной они договорились о сотрудничестве. А после свадьбы в середине лета начались проблемы.

о2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Попов узнал, что Гофенберг якобы не заплатила подрядчикам. В частности, $3,5 тыс. фотографу. Объясняла им это тем, что ей деньги не перевел сам Попов. Встретившись со всеми подрядчиками, бизнесмен понял, что ему к тому же не было оказано услуг на 1,5 млн рублей. Деньги Гофенберг он выдавал наличными под расписку.

Упомянул Попов еще трех знакомых, которым Гофенберг предположительно осталась должна в общей сложности 900 тыс. рублей. А также, со ссылкой на адвоката, привел информацию о том, что рекламная кампания с героями фильма «Бриллиантовая рука», которую «Мания величия» делала для СКБ-банка, прошла без заключения прав на воспроизведение фрагментов фильма Гайдая. По этому иску «Мания величия» осталась должна заказчику 1,3 млн рублей.

Изложив всё это, Попов заявил, что будет подавать на пиарщицу в суд, и предложил всем желающим присоединиться. «Если иск будет групповой, то это добавит делу характеристики, будет понятно, что она работала по одной схеме, и главное, тут нужно доказать умысел, то есть объективно доказать, что возвращать она не собиралась. Если это будет доказано, то она сядет, потому что сумма хищений попадает под особо крупный размер», — написал девелопер.

В комментариях под постом Попова, которых набралось почти полтысячи, выражали сомнения в психическом здоровье Гофенберг, приводили другие примеры («Видел ее в ресторане, сидела одна за столиком, потом выкладывает в Instagram фото — «Мы с мужем обмываем мою новую сумку Furla»). Были и те, кто защищал женщину, рассказывая о том, как остались довольны работой с ней.

Засветился в комментариях и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который рассказывал у себя в блоге, как Гофенберг собирала деньги сначала на лечение от рака, а затем на похороны своей матери, которая, как оказалось позже, никогда не болела.

Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга В это время у Вальки была подружка Ирина Чернова. Валька даже пыталась объявить, что они с Ириной сестры. У Ирины мама умерла от рака. И через некоторое время заболела Валькина мама. И Валька обратилась к Ирине за помощью. А у Ирины были деньги, она копила на квартиру. Мало того, она только что потеряла маму, поэтому она полностью вгрузилась в ситуацию и не жалела для Валькиной мамы ничего. В результате Валька получила с нее на лекарства, химиотерапию и т.д. порядка 2 млн! Но ничего не помогло, и мама все-таки умерла. И Валька горько плакала, уткнувшись Ирине в плечо. И Ирина тоже плакала. И Валька взяла еще немножко денег на похороны. А потом вдруг случайно Ирина узнала, что Валькина мама... жива, здорова! И даже не болела вовсе, а работает в гимназии, и вообще нормальная тетушка.

Обманутый девелопер Попов добавил, что деньги на похороны Валентина брала не только у подруги Ирины, но и якобы «собрала в агентстве «Ред Пеппер» у Дани Голованова около 600 тр.».

Спустя год после публикации поста Попов написал в комментарии под ним, что «всё по плану идет. Небыстро, но последовательно и в нужном направлении», уточнив, что «99,9% будет уголовка». Сама Гофенберг пост назвала «истерикой в соцсетях», заявив, что «весь комплекс работ, и даже более, Попову был выполнен».

Профессионал по банкротству

В мае 2015 года в отношении Гофенберг началась доследственная проверка по коллективному заявлению десяти истцов. Среди них был Попов, СКБ-банк, который так и не получил свои 1,3 млн рублей, а также «ИКЕА МОС» и управляющая екатеринбургским ТЦ «Пред-Групп». Общая сумма претензий составила около 7,5 млн рублей.

о3 Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox

Обвиняли Гофенберг в том, что она не возвращала занятые деньги или не оплачивала услуги. А после получения финансов банкротила свои фирмы, которых на тот момент у нее было уже четыре — со схожими аббревиатурами. При этом, как уточнял Попов, плативший ей наличными, Гофенберг всегда старается по максимуму оттянуть подписание официального контракта «до часа икс, чтобы времени не было на подписание, дальше работать с вами за наличку».

Гофенберг обвинения ничуть не смутили. «Правда на моей стороне, и мне надоело, когда некоторые неуравновешенные личности, я имею в виду Попова, распространяют обо мне по городу сплетни, собирают бумажки — всякую пыль соскребают. <…> Если честно, то я считаю, что с «обороткой» бизнеса по году в 120 млн рублей 5–6 контрагентов, которые чем-то недовольны в рамках гражданского процесса… В этом нет ничего этакого», — отвечала Гофенберг журналистам. При этом подчеркивала, что некоторые претензии признает и долги постепенно гасит.

В августе 2015-го пресс-служба городской полиции отчитывалась, что «Валентина Гофенберг находится в Москве, поэтому опросить ее не представляется возможным». Позже выяснилось, что решения суда в свою пользу истцам добиться так и не удалось.

Засекреченный свидетель

Рассориться с местной бизнес- и медиаэлитой Валентине Гофенберг помогли не только экономические споры, из которых она раз за разом выходила победителем. Ситуация начала портиться еще в 2013 году из-за судебного процесса над шеф-редактором информагентства Znak.com Аксаной Пановой, которую обвиняли в вымогательстве.

о4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Как рассказывала Панова, Гофенберг на нем выступила «засекреченным» свидетелем под именем Татьяны Бондаренко. В показаниях, которые позволили приговорить журналистку к лишению свободы (к счастью, условному), Бондаренко утверждала, что была близкой подругой Аксаны. Будто бы та регулярно делилась с ней «преступными планами». Свое участие в процессе Гофенберг отрицала, но журналисты сфотографировали ее на выходе из суда с покрытой головой, а позже опубликовали снимки документов, подтверждавших ее причастность к процессу.

Тем не менее в мотивах противников Гофенберг приходится сомневаться. Неприязнь некоторых журналистов и Ройзмана можно объяснить личной неприязнью из-за дела Аксаны Пановой. Романтические отношения мэра и журналистки считались в Екатеринбурге таким же секретом Полишинеля, как и инкогнито автора канала «ОйВсё». Не в пользу девелопера Попова говорят комментарии известных в городе бизнесменов, оставшихся довольными сотрудничеством с Гофенберг, и закрытое дело по коллективному иску.

Несмотря на всё это, Гофенберг чувствует себя неплохо. Информации о том, чтобы она выплатила хоть один штраф или долг, найти не удалось — противоположных утверждений и жалоб больше чем достаточно. И пусть она не руководит сетью пиар-агентств, у нее есть (возможно) Telegram-канал с внушительными для сугубо региональной тематики 3,5 тыс. подписчиками. А количество публикаций с ее именем в СМИ после обысков говорит о том, что хватку пиарщицы она не растеряла.