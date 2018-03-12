Ефремов получил 2,5 млн рублей за роль в скандальном спектакле

Михаил Ефремов получил 2,5 млн рублей за главную роль в спектакле «Не становись чужим», постановка которого в Самаре обернулась громким скандалом.

Это подтверждают документы театра «Современник», размещенные на сайте госзакупок.

Стороны заключили контракт на I квартал 2018 года, согласно которому Ефремов оказывает услуги в качестве артиста — исполнителя роли «Макса» в упомянутом спектакле.

При этом зарплаты других актеров, участвующих в этой постановке, в разы меньше. К примеру, за роль брата главного героя Сергей Шеховцов получает чуть более 250 тыс. рублей, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Михаил Ефремов, как и представители «Современника», пока никак не прокомментировал эту информацию.

Как сообщал портал iz.ru, в начале марта во время гастролей труппы московского театра в Самаре зрители пожаловались, что начало спектакля «Не становись чужим» задержали на полчаса из-за опоздания Ефремова.

Позднее, уже во время выступления, люди начали жаловаться на то, что не могут разобрать текст, и попросили актера говорить громче. Однако в ответ зрители услышали нецензурную брань. Сам артист считает упреки зрителей несправедливыми.

В «Современнике» пообещали разобраться в этой скандальной истории.