Галина Волчек категорически отказалась комментировать скандал с Ефремовым

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек категорически отказалась комментировать скандал с актером Михаилом Ефремовым, который во время спектакля обругал зрителей. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на помощницу Волчек.

«Галина Борисовна по этому поводу категорически отказывается давать какие-либо комментарии», –– отметила ее помощница.

Скандал разгорелся 7 марта на спектакле «Не становись жучим» в Самаре. По словам зрителей, исполнитель одной из главных ролей Михаил Ефремов, опоздал на сцену на полчаса, говорил слишком тихо и путал слова, а после и вовсе послал присутствующих матом.

Многие посчитали, что актер был пьян, и покинули театр еще до окончания спектакля.

Как выяснилось позже, в зале находился и министр культуры Самарской области Сергей Филиппов. Действия Ефремова он назвал «безобразной выходкой» и призвал «Современник» принести извинения публике.

«На спектакле я был как обычный зритель. Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство «Современника» найдёт способ извиниться перед самарской публикой. Выбор репертуара на совести организаторов, мне пьеса не понравилась», –– написал Филиппов в Facebook.

При этом сам Ефремов заявил, что критика несправедлива.

«Дело в том, что это Пинтер (Гарольд Пинтер, английский драматург — прим. iz.ru). Эта пьеса очень сложная. Так получилось, что в Самаре не очень догнали. Я не считаю, что это критика, я считаю, что это зависть», –– сказал Ефремов.

Директор театра «Современник» Игорь Попов пообещал разобраться со скандалом после возвращения труппы в Москву.