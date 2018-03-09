В «Современнике» пообещали разобраться со скандалом Ефремова

Директор московского театра «Современник» Игорь Попов пообещал разобраться в скандале, возникшем из-за поведения актера Михаила Ефремова, на гастролях в Самаре.

Попов отметил, что сам он в Самаре не присутствовал, а труппа вернется 9 марта.



«Тогда и будем разбираться. Нельзя доверять только слухам и переписке в соцсетях», — цитирует его ТАСС.

Ранее в пятницу зрители спектакля «Не становись чужим» пожаловались на поведение Ефремова. Многие отмечали, что актер был пьян, забывал слова и говорил слишком тихо, а когда зрители попросили говорить погромче, послал их в грубой форме матом. Помимо этого, Ефремов вышел на сцену на полчаса позже, назначенного времени.



Сам актер счел слова зрителей несправедливыми.

«Дело в том, что это Пинтер (Гарольд Пинтер, английский драматург - прим. iz.ru). Эта пьеса очень сложная. Так получилось, что в Самаре не очень догнали. Я не считаю, что это критика, я считаю, что это зависть», –– сказал Ефремов.



Коллега актера Иван Стебунов, также исполняющий роль в данном спектакле заявил РЕН ТВ, что никаких проблем в Самаре не было.

«Ничего не было, все прекрасно прошло. У нас уходят и из «Современника» также, материал сложный — не все способны. Со всех спектаклей уходят, поэтому не могу ничего сказать», — сказал Стебунов.



«Не становись чужим» — трагикомический спектакль по пьесе Гарольда Пинтера «Возвращение домой». Действие разворачивается в Лондоне XX века в семье бывшего мясника Макса, которого играет Ефремов.

Премьера спектакля состоялась 20 января 2018 года.