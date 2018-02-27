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Депардье отменил спектакли в России из-за проблем со здоровьем

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
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Весенние гастроли по России отменил французский актер Жерар Депардье. Он вынужден отменить спектакли в Краснодаре, Майкопе и Москве из-за серьезных проблем со здоровьем. Депардье попросил сохранить билеты.

Об этом говорится в видеообращении звезды европейского кино и театра, которое записано на русском языке.

«Я уверен, мы скоро увидимся в России — я, Изабель Аджани и вы. До скорого», — цитирует видеообращение ИА «Кубанские новости».

Организаторы спектакля «Любовные письма» в Краснодаре подтвердили агентству, что выступление актера в городе отменено. С 28 февраля можно будет получить полную сумму за приобретенные ранее билеты.

Портал iz.ru 20 февраля сообщал, что Депардье изъявил желание переехать в Алжир. По словам актера, он восхищается жителями этой страны и интересуется ее историей.

У Депардье есть гражданство России и Бельгии. В декабре он посетил женский пансион Министерства обороны РФ и посмотрел концерт воспитанниц.

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