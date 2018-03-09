Ефремов прокомментировал подробности спектакля в Самаре

Актер Михаил Ефремов дал свою оценку спектаклю «Не становись чужим» в Самаре, в котором он исполнил роль. Ранее в соцсетях появилась информация, что начало спектакля было отложено на полчаса, а сам актер якобы был нетрезв и постоянно путал текст.

«Якобы, вот и все. Якобы. Не догоняют», – сказал актер в комментарии «Говорит Москва».

В соцсетях также писали, что зрители стали покидать зал до конца спектакля, билеты на который стоили от 4 до 7 тысяч рублей, передает РЕН ТВ.

На коротком ролике, опубликованным телеканалом, видно, что спектакль завершился под аплодисменты зрителей.