Стало известно о состоянии госпитализированного актера Гаркалина
Врачи оценивают состояние актера Валерия Гаркалина, госпитализированного в НИИ имени Склифосовского, как средней тяжести, передает ТАСС.
Артист театра и кино переведен из отделения общей реанимации в отделение острых эндотоксикозов, рассказали агентству в медицинском учреждении.
«Состояние средней тяжести», — сообщили в НИИ.
Валерия Гаркалина госпитализировали в институт Склифосовского 27 февраля, актера доставили в Москву с гастролей. Сначала его поместили в отделение экстренной реанимации, затем перевели в общую.
62-летний Валерий Гаркалин — народный артист России, профессор ГИТИСа. Он сыграл в таких фильмах, как «Катала», «Женщин обижать не рекомендуется», «Белые одежды», «Ширли-мырли» и многих других.