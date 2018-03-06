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Стало известно о состоянии госпитализированного актера Гаркалина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Врачи оценивают состояние актера Валерия Гаркалина, госпитализированного в НИИ имени Склифосовского, как средней тяжести, передает ТАСС.

Артист театра и кино переведен из отделения общей реанимации в отделение острых эндотоксикозов, рассказали агентству в медицинском учреждении.

«Состояние средней тяжести», — сообщили в НИИ.

Валерия Гаркалина госпитализировали в институт Склифосовского 27 февраля, актера доставили в Москву с гастролей. Сначала его поместили в отделение экстренной реанимации, затем перевели в общую. 

62-летний Валерий Гаркалин — народный артист России, профессор ГИТИСа. Он сыграл в таких фильмах, как «Катала», «Женщин обижать не рекомендуется», «Белые одежды», «Ширли-мырли» и многих других.

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