Врачи рассказали о состоянии актера Валерия Гаркалина

Госпитализированный 27 февраля в НИИ имени Склифосовского актер Валерий Гаркалин находится в тяжелом состоянии, сообщили в медицинском учреждении.

«Экстренная реанимация, состояние тяжелое, температура вечером 37, утром 36,8», — сказала врач «РИА Новости».

Как ранее писал портал iz.ru, известного актера Гаркалина срочно госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского во вторник, 15 февраля. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

62-летний народный артист России, профессор ГИТИСа Валерий Гаркалин известен широкой публике по своим ролям в фильмах «Ширли-Мырли», «Катала», «Женщин обижать не рекомендуется» и др.