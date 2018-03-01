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Врачи рассказали о состоянии актера Валерия Гаркалина

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Фото: Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova
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Госпитализированный 27 февраля в НИИ имени Склифосовского актер Валерий Гаркалин находится в тяжелом состоянии, сообщили в медицинском учреждении.

«Экстренная реанимация, состояние тяжелое, температура вечером 37, утром 36,8», — сказала врач «РИА Новости».

Как ранее писал портал iz.ru, известного актера Гаркалина срочно госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского во вторник, 15 февраля. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

62-летний народный артист России, профессор ГИТИСа Валерий Гаркалин известен широкой публике по своим ролям в фильмах «Ширли-Мырли», «Катала», «Женщин обижать не рекомендуется» и др.

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