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Актера Гаркалина госпитализировали в Институт Склифосовского

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Известного российского актера Валерия Гаркалина срочно госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского.

Как стало известно iz.ru, актер театра и кино, известный зрителям по фильму «Ширли-мырли», поступил в медицинское учреждение еще 15 февраля. Сейчас Гаркалин находится в отделении интенсивной терапии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным «Комсомольской правды», актер был снят со спектаклей и доставлен в Москву с гастролей. Отмечается, что он был вынужден вернуться в столицу из-за воспаления легких.

62-летний Валерий Гаркалин — народный артист России, профессор ГИТИСа. Он сыграл также в таких фильмах, как «Катала», «Женщин обижать не рекомендуется», и др.

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