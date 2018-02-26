Режиссер Кевин Смит госпитализирован после сердечного приступа
Американский режиссер и актер Кевин Смит госпитализирован после тяжелого сердечного приступа.
По словам 47-летнего режиссера, он почувствовал себя плохо в воскресенье вечером после участия в телешоу.
«Доктор, который спас мою жизнь, сказал, что у меня была полностью заблокирована левая нисходящая артерия («создательница вдов»). Если бы я не отменил второе шоу, чтобы пойти в больницу, я бы умер сегодня вечером», — написал он в Twitter.
Смит известен по своим кинолентам «Клерки», «Догма», «Джей и Молчаливый Боб наносят удар» и др.