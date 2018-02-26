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Режиссер Кевин Смит госпитализирован после сердечного приступа

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Saquan Stimpson
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Американский режиссер и актер Кевин Смит госпитализирован после тяжелого сердечного приступа.

По словам 47-летнего режиссера, он почувствовал себя плохо в воскресенье вечером после участия в телешоу.

«Доктор, который спас мою жизнь, сказал, что у меня была полностью заблокирована левая нисходящая артерия («создательница вдов»). Если бы я не отменил второе шоу, чтобы пойти в больницу, я бы умер сегодня вечером», — написал он в Twitter.

Смит известен по своим кинолентам «Клерки», «Догма», «Джей и Молчаливый Боб наносят удар» и др. 

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