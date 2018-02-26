Режиссер Кевин Смит госпитализирован после сердечного приступа

Американский режиссер и актер Кевин Смит госпитализирован после тяжелого сердечного приступа.

По словам 47-летнего режиссера, он почувствовал себя плохо в воскресенье вечером после участия в телешоу.

«Доктор, который спас мою жизнь, сказал, что у меня была полностью заблокирована левая нисходящая артерия («создательница вдов»). Если бы я не отменил второе шоу, чтобы пойти в больницу, я бы умер сегодня вечером», — написал он в Twitter.

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow-Maker”). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died tonight. But for now, I’m still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h — KevinSmith (@ThatKevinSmith) February 26, 2018

Смит известен по своим кинолентам «Клерки», «Догма», «Джей и Молчаливый Боб наносят удар» и др.