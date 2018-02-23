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Режиссер «Звездных войн» рассказал о съемках девятой части франшизы

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Фото: Global Look Press/Armando Gallo/Arga Images
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Режиссер Джей Джей Абрамс рассказал, что съемки девятого эпизода «Звездных войн» запланированы на конец июля 2018 года. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на JustJared.

«У нас есть сценарий, что весьма много для меня значит», — отметил он в интервью в программе Стивена Кольбера.

Ранее стало известно, что на Берлинском кинофестивале состоялся показ триллера режиссера Стивена Содерберга «Не в себе», который был снят на камеру смартфона.

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