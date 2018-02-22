Дель Торо хотят лишить доходов от проката «Формы воды» за плагиат

Мексиканского режиссера Гильермо дель Торо обвинили в том, что он позаимствовал сюжет фильма «Форма воды» из пьесы 1969 года «Позволь мне услышать твой шепот» американского драматурга Пола Зиндела, пишет TMZ.

Истцом выступает сын драматурга Дэвид Зиндел. Он требует присудить ему $92,7 млн доходов от проката картины, а также запретить ее показ в США.

В кинокомпании Fox Searchlight, выпустившей фильм, плагиат отрицают и намерены «энергично защищаться».

«Эти требования от имени господина Зиндела необоснованы, полностью незаслуженны, и мы подадим ходатайство, чтобы суд отклонил иск. Более того, тяжба совпадает по времени с циклом голосования академии, чтобы заставить нашу студию быстро урегулировать претензии», — сказали в Fox.

Однако ранее СМИ писали, что в сюжете «Формы воды» и в самой пьесе действительно очень много сходств. В обеих работах главная героиня трудится в секретной военной лаборатории и влюбляется в существо, над которым проводят опыты.