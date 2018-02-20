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Актриса сериала «Доктор Хаус» снимет фильм

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Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine/imago stock&people
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Американская актриса Оливия Уайльд, получившая известность благодаря сериалам «Доктор Хаус» и «Винил», дебютирует в качестве режиссера. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Empire.

Она снимет комедию «Образованные» с участием актрис Кейтлин Дивер и Бини Фелдштейн, которые сыграют двух лучших подруг. По сюжету фильма главные героини осознают, что слишком много времени потратили на учебу и слишком мало — на жизнь. И они принимают решение наверстать упущенное за одну ночь. Ожидается, что съемки картины начнутся в ближайшее время.

Ранее стало известно, что фильм Мартина Макдоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» одержал победу в пяти категориях премии BAFTA.

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