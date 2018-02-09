Названо имя исполнителя роли Джокера в фильме о злодее

Новым исполнителем роли культового суперзлодея Джокера может стать американский актер Хоакин Феникс. Об этом сообщает журнал Variety.

Название фильма о становлении злодея Джокера из вселенной DC Comics пока не объявлено, однако известно, что режиссером и одним из сценаристов выступит Тодд Филлипс, намекнувший о том, что главным кандидатом на роль является звезда фильмов «Она» и «Гладиатор» Хоакин Феникс. По словам источников, сам актер уже дал свое согласие. Комментариев Warner Bros пока не поступало, сообщает телеканал «360». Ранее появлялась информация о том, что главная роль может достаться Леонардо Ди Каприо.

Как отмечает «Газета.ру», несмотря на героя Хоакина Феникса, персонаж Джареда Лето, сыгравшего Джокера в «Отряде самоубийц», остается частью вселенной DC.