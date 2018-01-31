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Армена Джигарханяна госпитализировали с сердечным приступом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Актер и режиссер Армен Джигарханян госпитализирован в среду в одну из столичных больниц. Врачи диагностировали у артиста сердечный приступ, передает ТАСС.

«Армена Борисовича опять госпитализировали в одну из столичных больниц, но на этот раз с сердечным приступом в бессознательном состоянии. Сейчас ему нужен покой и лечение», — сообщил собеседник агентства.

Информацию о госпитализации актера подтвердил представитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко.

«Армен Борисович был какое-то время в больнице, потом вышел и опять лег в больницу, чтобы продолжить лечение, но без скорой помощи. На данный момент он в больнице и продолжает лечение», — приводит слова Дьяченко телеканал РЕН ТВ.

Накануне сообщалось, что Армен Джигарханян вернулся к работе в своем театре, чтобы приступить к новой постановке спектакля «Мольер».

Народный артист СССР, актер театра и кино Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Его фильмография насчитывает более 200 картин. Среди них — «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Ширли-мырли», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя» и многие другие.

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