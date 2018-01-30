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Армен Джигарханян работает над новым спектаклем

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Народный артист СССР Армен Джигарханян вернулся к работе в своем театре и занимается новой постановкой «Мольер».

Об этом заявил представитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко.

Он рассказал, что премьера нового спектакля предварительно запланирована на конец мая. 

Дьяченко также отметил, что спектакль «Театр времен Нерона и Сенеки», в котором Джигарханян исполняет главную роль, временно снят с репертуара. 

«Мы перенесли спектакль, будет новая версия в сентябре», — приводит ТАСС слова Дьяченко.

Как сообщал портал iz.ru, 24 января Джигарханян выписался из больницы. Артист был госпитализирован 17 января с подозрением на гипертонический криз. 

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