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Опубликовано видео с Арменом Джигарханяном в больнице

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Фото: IZ.RU
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Народный артист СССР Армен Джигарханян, который проходит лечение в одной из московских клиник, рассказал о своем самочувствии. Портал iz.ru публикует видео с актером.

82-летний артист пребывал в хорошем настроении и пошутил, что из-за капельниц станет «железным Джигарханяном».

«Чувствую себя хорошо <…> Сейчас будут делать капельницу. В меня вливают железо. Значит, я буду железным Джигарханяном», — сказал актер.

Точная дата выписки пока неизвестна. Госпитализировали артиста 17 января из театра в Москве с подозрением на гипертонический криз. Позже выяснилось, что это вирус.

В воскресенье врачи перевели актера в кардиологию, где ему провели кардиомониторинг, медики опасались осложнений на сердце из-за вируса.

24 января в СМИ появились сообщения, что Джигарханяна выписали из больницы, однако информация не подтвердилась.

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