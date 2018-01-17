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Армену Джигарханяну стало плохо в театре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Состояние здоровья народного артиста СССР Армена Джигарханяна ухудшилось в театре. Артисту стало плохо — у него подскочило давление, передает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что для актера вызвали медиков. Предварительно известно, что Джигарханян планировал провести встречу с представителями бывшей супруги.

Напомним, в ноябре 2017 года в СМИ появилась информация о том, что у Армена Джигарханяна на фоне диабета отказали ноги и он был госпитализирован в одну из столичных клиник. Однако позже друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян данную информацию опроверг. Позднее в пресс-службе театра также подтвердили, что Джигарханян уехал на несколько дней в пансионат.

Народный артист СССР, актер театра и кино Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Его фильмография насчитывает более 200 картин. Среди них — «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Ширли-мырли», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя» и многие другие.

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