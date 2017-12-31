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Джигарханян отказался от мирового соглашения с экс-супругой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Адвокат народного артиста СССР Армена Джигарханяна Евгений Парфенов опроверг сообщения СМИ о готовящемся мировом соглашении между артистом и его бывшей супругой Виталиной Цымбалюк- Романовской.

«Нет, никакого примирения нет. Просто их [Цымбалюк-Романовской] адвокат [Лариса Широкова] вышла на меня, и у нас была встреча, мы общались. Но речь идет не о примирении. Не знаю, почему адвокат так решила», - цитирует правозащитника сайт газеты «Комсомольская правда».

По его словам, два адвоката встречались лишь единожды. Парфенов сообщил Широковой, что у его подзащитного «есть ряд условий», которые на данный момент рассматриваются бывшей супругой актера. Парфенов подчеркнул - Джигарханян «настроен категорично» и выступает против встреч адвоката с той стороной.

«Армен Борисович считает, что ее надо наказать. Однако, наказание – это одно. Но имущество-то надо возвращать. <…> Но меня интересуют правовые основания для возврата имущества. Это отдельный вопрос. И его будут решать следственные органы либо суд. Это может растянуться на год», - рассказал правозащитник, добавив, что после новогодних праздников будет принято «концептуальное решение, по какому пути идти».

Парфенов отметил, что «та сторона вышла на встречу и поменяла тон», что уже является позитивной переменой.

«Если та сторона не согласится с нашими условия, а мы - с их, то просто будем встречаться, как я и планировал, непосредственно в залах судебного заседания, не более того», - заключил адвокат.  

В конце ноября 2017 года суд расторг брак между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской. Ранее столичные следователи заподозрили экс-супругу во вмешательстве в личную жизнь народного артиста после обнаружения в его кабинете в театре подслушивающей аппаратуры. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), ему присвоен гриф «Секретно». 17 декабря Цымбалюк-Романовская заявила, что ждет очной ставки со своим бывшим супругом – по ее словам, актера вводят в заблуждение.

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