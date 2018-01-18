Друг Джигарханяна сообщил о причине госпитализации артиста

Народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян попал в больницу из-за вируса. Об этом в четверг сообщил друг актера Артур Согомонян.

По словам Согомоняна, в больнице Джигарханян пробудет около недели.

«Он подхватил где-то вирус, который сейчас ходит, на фоне этого есть некоторые проблемы, и с его букетом болезней мы боимся, что могут быть какие-нибудь осложнения», — цитирует «РИА Новости» друга Джигарханяна.

Он добавил, что решено было оставить артиста под присмотром врачей, чтобы заодно провести обследование. «Я только что разговаривал с врачами, сказали, что ничего страшного нет, он в палате, сейчас к нему еду», — рассказал Согомонян.

Напомним, о госпитализации Армена Джигарханяна стало известно накануне вечером. Актера увезли в больницу из театра.

82-летний артист находится в больнице имени Пирогова. Сообщалось, что ему был поставлен диагноз «гипертонический криз». У медиков также появились подозрения на невралгию и вирус, передает телеканал «Звезда».

В настоящее время состояние артиста оценивается как стабильное.