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Актера Гаркалина перевели в общую реанимацию из экстренной

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Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
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Артиста театра и кино Валерия Гаркалина перевели в общую реанимацию из экстренной. Об этом сообщают врачи НИИ имени Склифосовского.

На данный момент состояние актера по-прежнему оценивается как тяжелое, но из экстренной реанимации его уже перевели. Как сообщает ТАСС, врачи отметили, что температура пациента стабилизировалась.

Ранее портал iz.ru сообщал, что госпитализированный 27 февраля в НИИ имени Склифосовского актер Валерий Гаркалин находится в тяжелом состоянии.

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