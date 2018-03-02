Актера Гаркалина перевели в общую реанимацию из экстренной

Артиста театра и кино Валерия Гаркалина перевели в общую реанимацию из экстренной. Об этом сообщают врачи НИИ имени Склифосовского.

На данный момент состояние актера по-прежнему оценивается как тяжелое, но из экстренной реанимации его уже перевели. Как сообщает ТАСС, врачи отметили, что температура пациента стабилизировалась.

Ранее портал iz.ru сообщал, что госпитализированный 27 февраля в НИИ имени Склифосовского актер Валерий Гаркалин находится в тяжелом состоянии.