В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии актера Гаркалина

Состояние актера Валерия Гаркалина по-прежнему тяжелое, он находится в реанимации, сообщили в среду в НИИ имени Склифосовского, куда артиста срочно госпитализировали 15 февраля.

«Температура 37, состояние тяжелое, он в реанимации», — сообщили ТАСС медики.

Как ранее писал портал iz.ru, известного актера Гаркалина срочно госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского во вторник, 15 февраля. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

62-летний народный артист России, профессор ГИТИСа Валерий Гаркалин известен широкой публике по своим ролям в фильмах «Ширли-Мырли», «Катала», «Женщин обижать не рекомендуется» и др.