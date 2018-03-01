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Сын Караченцова рассказал о состоянии актера после курса химиотерапии

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Сын советского и российского актера Николая Караченцова Андрей рассказал о самочувствии отца после проведения пятого по счету курса химиотерапии.

«Чувствует он себя бодренько. На даче занимается гимнастикой. Ему задают возможные интеллектуальные задачки. Хоть у нас и пятая химиотерапия, мы будем чуть-чуть послабее, но папа занимается всем тем же, что и ранее прописывали наши нейрохирурги», — приводит РЕН ТВ слова Андрея Караченцова.

Ранее предполагалось, что актеру потребуется четыре курса химиотерапии, однако затем было принято решение о еще одном, дополнительном, курсе. По словам сына актера, врачи далее будут решать вопрос об отмене химиотерапии, которую могут заменить на иммунотерапию. Актер сейчас ни на что не жалуется и чувствует себя хорошо.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что у Караченцова обнаружили неоперабельную злокачественную опухоль, это стало известно 4 октября прошлого года. Сообщалось о том, что подозрения на рак появились еще в феврале, однако в клинике в Германии их заверили, что это просто воспаление.

В сентябре актер был госпитализирован с легочным кровотечением, его состояние оценивалось как средней тяжести.

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