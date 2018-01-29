Актер Караченцов прошел четвертый курс химиотерапии

Советский и российский актер Николай Караченцов, у которого ранее диагностировали злокачественное новообразование в легком, завершил четвертый курс химиотерапии. Об этом сообщил его сын Андрей.

По его словам, сейчас Караченцов отдыхает на даче. В ближайшее время консилиум врачей обсудит дальнейшее лечение актера, добавил сын артиста в комментарии РЕН ТВ.

Напомним, 4 октября жена актера Людмила Поргина сообщила, что у Караченцова обнаружили неоперабельную злокачественную опухоль в легком.