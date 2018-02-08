Жена Караченцова назвала смерть Гарбука потерей друга

Актер Николай Караченцов не поедет в Минск на прощание с Геннадием Гарбуком. Об этом порталу iz.ru сказала жена Караченцова Людмила Поргина.

Ранее, 8 февраля, пресс-служба Национального академического театра имени Янки Купалы сообщила о кончине советского и белорусского актера театра и кино Геннадия Гарбука. Актер скончался в Минске в возрасте 83 лет. Гарбук сыграл в фильмах «Белые росы», «Брестская крепость», «Государственная граница», «На безымянной высоте», «Знак беды». Церемония прощания с Гарбуком пройдет на сцене театра имени Янки Купалы в пятницу. Похоронят актера на «Аллее звезд» Восточного кладбища в Минске.

«У нас же уколы, химиотерапия идет. У Николая Петровича онкологическое заболевание легкого. Поэтому сейчас сидим на месте. Даже иногда не выходим на улицу. Пытаемся не идти в театр, хотя он очень хочет, чтобы не получить вирус. Поэтому мы сейчас боремся за свою жизнь. Но обязательно всё просмотрим. Не знаю, кто там сейчас есть у Геннадия Гарбука из родственников, чтобы послать соболезнование. У меня на киностудии есть контакт режиссера, которая снимала продолжение «Белых рос». Я постараюсь ей дозвониться. Узнаю, кому можно будет послать телеграмму», — сказала Поргина.

По словам жены Караченцова, Николай Петрович очень тяжело реагирует на подобные новости.

«Как он реагирует на эту новость? Мы хоронили Олега Янковского, Сашу Абдулова, сейчас Броневого схоронили, Евгения Павловича Леонова. Это, конечно, огромные потери для нас. Уходит наше поколение. Сейчас вот будет вручение премии «Фигаро», 8 марта, в день рождения Андрея Миронова. А где, ведь этих стариков уже нет. Все еле ходят или уже ушли. Уже нет Игоря Кваши, понимаете. Валя Гафт не приедет, плохо ходит. Мы понимаем, что уходит поколение талантливых людей, которые сделали нашу культуру. Ничего с этим не сделать. Очень грустно. Мы теряем друзей», — сказала Поргина.