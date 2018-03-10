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Минкульт Самарской области назвал «безобразной» выходку Ефремова на спектакле

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Фото: ТАСС/Стоян Васев
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Поведение актера Михаила Ефремова во время гастролей спектакля театра «Современник» в Самаре министр культуры Самарской области назвал «безобразным». Сергей Филиппов ожидает извинений руководства столичного театра перед самарскими зрителями, написал он в Facebook.

Министр подчеркнул, что к организации спектакля «Не становись чужим» его ведомство не имеет отношения и поддержки ему не оказывало.

«Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство «Современника» найдет способ извиниться перед самарской публикой», — написал Сергей Филиппов.

Зрители ранее стали обсуждать в Сети «неподобающее поведение» актера Михаила Ефремова во время спектакля, где он исполнил главную роль. Начало спектакля перенесли на 30 минут, жаловались они, а сам актер делал замечания зрителям, употреблял нецензурную лексику, забывал текст и якобы был пьян.

Ранее директор московского театра «Современник» Игорь Попов пообещал, что в субботу, 10 марта, разберется в ситуации с актером Михаилом Ефремовым.

Сам Ефремов дал свою оценку произошедшему. «Якобы вот и всё. Якобы. Не догоняют», — сказал актер в комментарии «Говорит Москва».

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